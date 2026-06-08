به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در جریان این بازدیدها که با همراهی دکتر حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی انجام شد به تشریح ظرفیت‌های بانک تجارت، هم‌‌راستا با نیازهای صنایع تولیدی کشور پرداخت.

مدیرعامل بانک تجارت در بازدید از خطوط تولید شرکت‌های راد نیرو، تولیدکننده کنتورهای گاز، آب و برق با اشاره به سوابق همکاری بانک تجارت، این مجموعه را از مشتریان ارزنده بانک عنوان کرد و از آمادگی برای همکاری‌های بیشتر در حوزه پشتیبانی مالی و ارائه خدمات بانکی تخصصی خبر داد.

دکتر اخلاقی همچنین در بازدید از شرکت شکوفا صنعت پویان، تولیدکننده انواع کشنده‌های ماشین سنگین و سازه‌های فلزی ساختمانی و صنعتی با اشاره به روش‌های نوین تأمین مالی گفت: امروزه شرکت‌ها می‌توانند از راهکارهای حقوقی ویژه و خدمات دیجیتال بهره‌مند شوند که این امر موجب چابکی در عملیات مالی و افزایش توان رقابتی آن‌ها می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت افزود: با توجه به شرایط موجود، آمادگی کامل به‌منظورحمایت از این واحد صنعتی را داریم و در جهت رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مالی تلاش می‌کنیم.

مهندس حسن‌زاده مدیرعامل شرکت راد نیرو با تقدیر از حضور دکتر اخلاقی در این مجموعه گفت: شرکت راد نیرو از محل طرح‌های زود بازده توسط بانک تجارت نهاده شده و امیدواریم با تداوم حمایت‌های این بانک بتوانیم فعالیت‌های مولد این شرکت را بیش از پیش گسترش دهیم.

مهندس پویان مدیرعامل شرکت شکوفا صنعت پویان نیز در دیدار با دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت، ضمن قدردانی از تعامل و همراهی این بانک به تبیین نیازهای مالی، برنامه‌های توسعه‌ای آتی و ظرفیت اشتغال‌زایی مجموعه پرداخت و بر اهمیت همکاری‌های بانکی در جهت تسریع روند تولید و توسعه فعالیت‌های شرکت تأکید کرد.