امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک ملی ایران و دانشگاه پیام نور؛
«دانشمحوری» در کانون همکاریهای جدید
تفاهمنامه همکاری مشترک بانک ملی ایران و دانشگاه پیام نور با هدف توسعه تعاملات دوجانبه، ارتقای سطح خدمات بانکی و گسترش همکاریهای علمی و فناوری، با حضور محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران و محمدهادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور، به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مدیرعامل این بانک در مراسم امضای تفاهمنامه با اشاره به رویکردهای جدید بانک ملی ایران در ارائه خدمات، اظهار کرد: تحول در ارائه خدمات به مشتریان ویژه، توسعه زیرساختها و چابکسازی فرآیندها، زمینه را برای همکاری گستردهتر با مجموعههای بزرگ اقتصادی و دانشگاهی کشور فراهم کرده است.
تحول در خدمات بانکی؛ گامی برای جذب دانشگاهها و بنگاههای بزرگ
سیفی با تأکید بر جایگاه بانک ملی ایران در نظام اقتصادی کشور گفت: بانک ملی ایران به عنوان نهادی خدمترسان، نزدیک به یک قرن در کنار مردم و فعالان اقتصادی حضور داشته و همواره تلاش کرده است نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.
وی افزود: تغییرات راهبردی صورت گرفته در بانک، با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندها و پاسخگویی سریعتر به نیازهای مشتریان، مسیر همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی را نیز هموارتر کرده است.
پیوند دانشگاه و اقتصاد؛ مسئولیتی فراتر از یک تفاهمنامه
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت سرمایه انسانی کشور، خاطرنشان کرد: همه ما برخاسته از نهاد دانشگاه هستیم و همین موضوع مسئولیت ما را در قبال اساتید، نخبگان و دانشجویان دوچندان میکند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت سرمایه انسانی کشور، خاطرنشان کرد: همه ما برخاسته از نهاد دانشگاه هستیم و همین موضوع مسئولیت ما را در قبال اساتید، نخبگان و دانشجویان دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: این همکاری نباید صرفاً در قالب یک تفاهمنامه باقی بماند، بلکه باید به بستری برای خلق ارزش، توسعه دانش و کمک به رشد اقتصاد ملی تبدیل شود.
دانشمحوری و چابکسازی؛ دو اولویت کلیدی بانک ملی ایران
سیفی «دانشمحوری» را یکی از اولویتهای اصلی بانک ملی ایران عنوان کرد و گفت: گستردگی شبکه بانک ملی ایران و دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، ظرفیت مناسبی برای شکلگیری همکاریهای مؤثر و ارتقای نظام آموزشی فراهم کرده است.
وی همچنین چابکی سازمانی، دسترسی آسان به خدمات، تصمیمگیری سریع، کاهش بوروکراسی اداری و طراحی محصولات متناسب با نیازهای روز را از مهمترین برنامههای این بانک برشمرد.
همکاری برای آینده؛ دانشگاه پیام نور و نقشآفرینی در زیستبوم فناوری
در ادامه این مراسم، محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور، با استقبال از امضای این تفاهمنامه، ابراز امیدواری کرد که نتایج این همکاری در اختیار تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور، از جمله اعضای هیأت علمی، اساتید، دانشجویان و کارکنان قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش اجتماعی دانشگاهها در شرایط کنونی کشور گفت: دانشگاههای امروز تنها مراکز آموزشی نیستند، بلکه باید در حل مسائل جامعه و توسعه فناوری نیز نقشآفرینی کنند.
آمادگی برای دوران پساجنگ؛ تأکید پیام نور بر توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور
رئیس دانشگاه پیام نور با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای آینده، اظهار کرد: خود را برای دوران پساجنگ آماده میکنیم و در مسیر تقویت زیستبوم فناوری کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
امین ناجی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همراهی و مشارکت بانک ملی ایران، زمینه اجرای پروژههای فناورانه و افتتاح طرحهایی متناسب با نیازهای روز جامعه فراهم شود.