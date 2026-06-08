تحول در خدمات بانکی؛ گامی برای جذب دانشگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ

سیفی با تأکید بر جایگاه بانک ملی ایران در نظام اقتصادی کشور گفت: بانک ملی ایران به عنوان نهادی خدمت‌رسان، نزدیک به یک قرن در کنار مردم و فعالان اقتصادی حضور داشته و همواره تلاش کرده است نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.

وی افزود: تغییرات راهبردی صورت‌ گرفته در بانک، با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندها و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مشتریان، مسیر همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی را نیز هموارتر کرده است.

پیوند دانشگاه و اقتصاد؛ مسئولیتی فراتر از یک تفاهم‌نامه

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت سرمایه انسانی کشور، خاطرنشان کرد: همه ما برخاسته از نهاد دانشگاه هستیم و همین موضوع مسئولیت ما را در قبال اساتید، نخبگان و دانشجویان دوچندان می‌کند.