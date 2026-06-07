وام با وثیقه دارایی چیست و آیا گزینه مناسبی در اقتصاد ایران است؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، دسترسی به منابع مالی یکی از مهم‌ترین نیازهای افراد و کسب‌وکارهاست. بسیاری از مردم برای خرید خانه، توسعه کسب‌وکار، تامین سرمایه در گردش یا مدیریت هزینه‌های ضروری به تسهیلات بانکی نیاز دارند. اما دریافت وام همیشه ساده نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، ضامن، اعتبار بانکی یا مدارک مالی پیچیده درخواست می‌کنند. در سال‌های اخیر، یکی از روش‌هایی که در نظام‌های مالی جهان و حتی در برخی خدمات بانکی ایران مورد توجه قرار گرفته، «وام با وثیقه دارایی» است؛ مدلی که در آن افراد می‌توانند با استفاده از دارایی‌های خود، بدون فروش آن‌ها تسهیلات دریافت کنند.

جزئیات بیشتر را در بانکست بخوانید