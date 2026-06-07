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تاکید دکتر اخلاقی در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمان :

اراده بانک تجارت حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی وکمک به رونق سرمایه‌گذاری است

اراده بانک تجارت حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی وکمک به رونق سرمایه‌گذاری است
کد خبر : 1795280
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مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمان برتقویت تأمین مالی زنجیره‌ای و هم‌افزایی بانک تجارت و بخش خصوصی کرمان در راستای توسعه صنایع استراتژیک تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در جریان سفر به استان کرمان، طی دو نوبت صبح و عصر به بحث و تبادل نظر با فعالان اقتصادی و جمعی از مشتریان صنعتی، معدنی و تولیدی در خصوص چگونگی حمایت از صنایع این استان پرداخت.

مدیرعامل بانک تجارت در این دیدارها که با همراهی استاندار، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در محل سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، با اشاره به اراده این بانک برای حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی و کمک به رونق سرمایه‌گذاری یادآور شد: اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای حمایت از طرح‌های اقتصادی مولد و سودآور استان در کنار ارائه محصولات نو، متناسب با نیازهای صنایع، از جمله راهکارهایی است که بانک تجارت می‌تواند در اختیار فعالان اقتصادی استان کرمان قرار دهد.

دکتر اخلاقی همچنین بر تقویت تامین مالی زنجیره‌ای و هم‌افزایی بانک تجارت و بخش خصوصی کرمان در راستای توسعه صنایع استراتژیک با هدف هم‌افزایی و ارتقای تعاملات اقتصادی میان نظام بانکی و مدیریت اجرایی استان کرمان تاکید کرد و طرح‌های توسعه‌ای این استان را از اولویت‌های اصلی بانک تجارت برشمرد.

دکتر طالبی استاندار کرمان نیز با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مطلوب بانکی به شهروندان و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان بر اهمیت نقش بانک‌ها در اشتغال‌زایی و توسعه پایدار استان‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی روزآمد و تامین مالی نوین تاکید کرد.

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