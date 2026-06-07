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نسخه مبتنی بر وب سامانه "فرارفاه" بانک رفاه کارگران منتشر شد

نسخه مبتنی بر وب سامانه "فرارفاه" بانک رفاه کارگران منتشر شد
کد خبر : 1795279
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با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و به منظور ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، نسخه مبتنی بر وب (PWA) سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای رفع نیازها و تسهیل فرآیند بهره‌مندی مشتریان بانک از خدمات این برنامه، نسخه ١.١.٢ آن از طریق نشانی اینترنتی frpwa.rb24.ir منتشر شده است.

لازم به ذکر است، سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران در راستای ارائه حداکثر خدمات بانکی به صورت غیرحضوری به مشتریان این بانک طراحی و ارائه شده است. به منظور رفاه و آسایش بیشتر در استفاده از خدمات این سامانه، نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک نیست و مشتریان می‌توانند با انجام احراز هویت غیرحضوری، نسبت به استفاده از خدمات متنوع سامانه اقدام کنند.

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