ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند تا پایان روز یکشنبه 17 خرداد 1405 از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ 500 میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.

مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره 24809-021 مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.

همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق اینجا اقدام فرمایید.