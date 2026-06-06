خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند

مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
کد خبر : 1794766
لینک کوتاه کپی شد.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان این بانک می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه گزارش‌های مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به نشانی اینترنتی fiu.gov.ir نسبت به ثبت گزارش‌‌های خود اقدام کنند. 

شایان ذکر است، دسترسی به این سامانه از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.ir نیز امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی