مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند بهمنظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پولهای کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارشهای خود از معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان این بانک میتوانند از طریق مراجعه به سامانه گزارشهای مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به نشانی اینترنتی fiu.gov.ir نسبت به ثبت گزارشهای خود اقدام کنند.
شایان ذکر است، دسترسی به این سامانه از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.ir نیز امکانپذیر است.