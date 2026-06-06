مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.