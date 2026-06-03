​اهدای گل به تعداد شهدای جنگ رمضان در راهپیمایی غدیر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، در این مراسم و درغرفه شرکت بیمه دی در خیابان آزادی، مابین خیابان های بهبودی و خوش ، اهدای گل با کارت گرافیکی" رفیق شهیدم" که مربوط به شهدای جنگ رمضان است به حاضرین اهدا خواهد شد .

بنا به اعلام مسوولان مربوطه راهپیمایی عظیم مردم تهران روز پنجشنبه به مناسبت عید سعید غدیر خم از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد.

شرکت بیمه دی، ضمن گرامیداشت سالروز آسمانی شدن امام شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌ امامین انقلاب و یاد شهدای جنگ رمضان ، از همه مردم عزیز دعوت می کند با حضور در مراسم راهپیمایی عید سعید غدیر خم و در مسیر ولایت ، هم قدم و همراه با هم ، حماسه ای دیگر را در خیابان به نمایش بگذارند، شرکت بیمه دی این حضور را ارج نهاده و به میزبانی شما افتخار می کند .

انتهای پیام/