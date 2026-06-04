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پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد

پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد
کد خبر : 1794309
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دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن سالروز رحلت ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) را تسلیت گفت و یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

چهاردهم و پانزدهم خرداد در حافظه ملت ایران، دو بخش به‌هم‌پیوسته از یک روایت بزرگ هستند؛ روایتی که با بیداری، آگاهی و مطالبه کرامت انسانی آغاز شد و با رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) به نقطه‌ای مهم در تاریخ معاصر ایران رسید.
چهاردهم خرداد یادآور عروج مردی است که آرمان‌های یک ملت را به حرکتی ماندگار در مسیر عزت و خودباوری تبدیل کرد؛ پانزدهم خرداد نیز یادآور روزی است که مردم این سرزمین برای دفاع از هویت، استقلال و ارزش‌های خود ایستادگی کردند و فصل تازه‌ای در مبارزات ملت ایران گشودند.

اگر پانزدهم خرداد آغاز یک بیداری تاریخی باشد، چهاردهم خرداد فرصتی برای مرور میراث آن بیداری است؛ میراثی که بر مسئولیت‌پذیری، مردم‌باوری، حفظ وحدت ملی و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور استوار است.
امروز ایران عزیز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌های معنوی و تاریخی خود نیاز دارد. تجربه‌های این ملت نشان می‌دهد هر زمان همبستگی ملی، عقلانیت، تلاش جمعی و امید به آینده محور حرکت جامعه بوده، عبور از دشواری‌ها و دستیابی به پیشرفت آسان‌تر شده است.

ضمن گرامیداشت سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و یاد و خاطره شهدای معظم قیام پانزدهم خرداد، این مناسبت‌ها را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران و همه خدمتگزاران صادق کشور تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال عزت، سربلندی، آرامش و توفیق روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی

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