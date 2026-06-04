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مدیرعامل بانک سپه در بازدید از کارخانه نوآوری و هوش دیجیتال بانک سپه و شرکت امید بوم:

توسعه بانکداری دیجیتال و ابزارهای اعتباری نوین، مسیر راهبردی بانک سپه برای ارتقای رضایت مشتریان است

توسعه بانکداری دیجیتال و ابزارهای اعتباری نوین، مسیر راهبردی بانک سپه برای ارتقای رضایت مشتریان است
کد خبر : 1794301
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دکتر آیت­اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در بازدید از شرکت امیدبوم بر توسعه خدمات بانکداری دیجیتال، گسترش ابزارهای اعتباری نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، دکتر ابراهیمی در نشست مشترک با مدیران شرکت امیدبوم با اشاره به تحولات شتابان صنعت بانکداری در جهان اظهار داشت: حرکت نظام‌های مالی به سمت بانکداری دیجیتال روندی اجتناب‌ناپذیر است و بانک‌ها برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای مشتریان باید توسعه خدمات هوشمند و ابزارهای نوین مالی و اعتباری را با جدیت دنبال کنند.

وی توسعه و تقویت ابزارهای اعتباری غیربانکی را یکی از الزامات آینده نظام بانکی دانست و افزود: گسترش زیرساخت‌های اعتباری و توسعه خدمات نوین بانکداری دیجیتال نقش مهمی در بهبود تجربه مشتری، افزایش دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی ایفا می‌کند.

مدیرعامل بانک سپه همچنین سرمایه انسانی متخصص را مهم‌ترین عامل موفقیت در مسیر تحول دیجیتال عنوان کرد و از تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت امیدبوم در حوزه‌های فناوری، توسعه محصول و کسب‌وکار تقدیر کرد.

دکتر ابراهیمی با تأکید بر ضرورت استمرار نوآوری و توسعه راهکارهای نوین مالی خاطرنشان کرد: هدف نهایی تمامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بانک سپه، ارائه خدمات مطلوب‌تر و کسب حداکثر رضایت مشتریان، به‌ویژه خانواده بزرگ نیروهای مسلح است.

در این بازدید، گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت امیدبوم در حوزه محصولات و خدمات دیجیتال ارائه شد. همچنین ظرفیت‌ها و برنامه‌های آتی محصولات «امیدبانک» و «داریک» در حوزه توسعه خدمات بانکی، ابزارهای اعتباری، خدمات ارزش افزوده و راهکارهای نوآورانه دیجیتال با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات مالی، ارتقای تجربه کاربری و توسعه زیست‌بوم خدمات اعتباری و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

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