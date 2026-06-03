پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت عید سعید غدیر
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به ملت شریف ایران اسلامی، مشتریان، سهامداران و کارکنان عزیز این بانک تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر اخلاقی به شرح زیر است:
بسمهتعالی
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ
عید سعید غدیر، موعد اکمال دین و روز تحقق وعده الهی در سپردن امانت و استمرار راه نورانی انبیاء (ع) و هدایت بشریت از سوی امامان صالح است.
اینجانب فرارسیدن این عید بزرگ را به تمامی مسلمانان جهان بهویژه شیعیان حضرت امیرالمومنین علی (ع) تبریک عرض نموده و در این ایام فرخنده برای رهروان حق و عدالت و ملت فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی و نیز مشتریان و سهامداران محترم و همکاران عزیزم در بانک، سلامتی و کسب توفیقات الهی را مسئلت دارم.
هادی اخلاقی فیض آثار