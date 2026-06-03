دریافت لوح سپاس برای «تدوین سند استراتژی بیمه دی» در جشنواره ملی بهرهوری
شرکت بیمه دی موفق شد در جشنواره ملی بهرهوری برای تدوین سند استراتژی شرکت، لوح سپاس دریافت کند.
در پانزدهمین دوره مسابقه ملی تجربههای های موفق جشنواره ملی بهرهوری وری ، شرکت بیمه دی موفق شد تا برای پروژه «تدوین سند استراتژی کلان سهساله با رویکرد رشتهمحور» لوح سپاس دریافت کرد.
برنامه استراتژیک بیمه دی برای دوره سهساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ به لحاظ تدوین و قابلیت پیادهسازی واجد نوآوریهای بوده که رشتهمحور بودن آن به عنوان یکی از ویژگیهای شاخص آن مورد توجه کمیته علمی جشنواره قرار گرفت.
گفتنی است در این رویداد و در بخش تحول دیجیتال " دی دار" نیز موفق به دریافت لوح و تندیس شده بود.