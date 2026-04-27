حمایت بانک رفاه کارگران از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی طی سخنانی در این نشست که روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه با حضور مدیران عالی این شرکت‌ها در محل بانک برگزار شد، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید تاکید کرد. وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران محدودیتی برای تامین منابع ریالی و ارزی شرکت‌های تابعه صندوق ندارد تصریح کرد: با افزایش سرمایه این بانک به 152 همت، مجموع تسهیلات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. بر این اساس، می‌توانیم درقالب توسعه همکاری‌های متقابل و برمبنای بانکداری رقابتی، نسبت به پشتیبانی مالی شرکت‌ها اقدام کنیم.



مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: آمادگی داریم با ضمانت هلدینگ‌های بالادستی، منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها و همچنین سرمایه در گردش آنها را تامین کنیم.

وی به کارت رفاهی متصل به اوراق گام اشاره کرد و گفت: این کارت تا سقف 500 میلیون تومان با کارمزد 5.25 و بازپرداخت 24 ماهه صادر می‌شود و می‌توانیم نسبت به صدور آن برای تمامی کارکنان و بازنشستگان عضو صندوق اقدام کنیم.

دکتر للـه‌گانی با اشاره به سامانه "بتا" گفت: این سامانه یکی دیگر از ظرفیت‌های بانک رفاه کارگران برای حمایت از واحدهای تولیدی و بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید اعضای سامانه به ویژه بازنشستگان است. سال گذشته حدود 66 همت کالا و خدمات از این طریق فروخته شد که نشان‌دهنده اثربخشی بالای آن است. این امکان وجود دارد که بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نیز از ظرفیت‌های حمایتی این سامانه بهره‌مند شوند.



وی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران براساس رتبه‌بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی، سومین شرکت برتر کشور و بانک اول شبکه بانکی در شاخص فروش است و از ظرفیت‌های ارزشمندی برای حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی برخوردار است.



مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه بانک و صندوق عضو خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند خاطرنشان کرد: بدون شک منافع همکاری‌های مشترک بین دو مجموعه، نصیب بازنشستگان تحت پوشش وزارتخانه می‌شود.



دکتر ازوجی نیز طی سخنانی در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران تاکید کرد: ضرورت دارد همکاری‌های متقابل صندوق بازنشستگی کشوری و بانک افزایش یابد و این مهم با جدیت بسیار در دستور کار صندوق است.



مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: صندوق برنامه‌های توسعه‌ای فراوانی در حوزه‌های مختلف دارد که برای پیشبرد آنها نیازمند همراهی و حمایت‌های بانک رفاه کارگران هستیم.



لازم به ذکر است، در ادامه این نشست مدیران عالی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های شرکت متبوع خود، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای مربوطه و نیازهای مالی به منظور پیشبرد آنها را تشریح کردند.