در دیدار مدیران عامل دوطرف تاکید شد؛
توسعه همکاریهای بانک تجارت و صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران
مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران به تشریح خدمات تخصصی این بانک در حمایت از صنایع مولد کشور از جمله صنعت مس ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در دیدار با دکتر فرخ فدایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران ضمن تشریح خدمات متنوع بانک تجارت و برنامههای این بانک برای تعامل بیشتر با صندوق گفت: این دیدار میتواند نقطه عطفی برای تعمیق و توسعه همکاری بانک تجارت با فعالان این صنعت کلیدی کشور باشد.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به فرآیندهای تخصصی ارائه خدمات این بانک به مشتریان یادآور شد: همکاران من همواره در تلاش هستند با طراحی مدلهای متنوع و محصولات کارآمد، متناسب با نیاز کسبوکارها پاسخگوی درخواستهای آنها باشند.
دکتر اخلاقی با اعلام اینکه این بانک آمادگی هرگونه همکاری با شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران را دارد، بر ارائه خدمات و تامین مالی زنجیرهای از طریق ابزارهای تعهدی تاکید کرد.
دکتر فدایی نیز با اظهار خرسندی از همکاری با بانک تجارت و اعلام نیازهای این صندوق ابراز امیدواری کرد، رویکرد بانک تجارت بهعنوان یک برند و شریک مالی معتبر، برای حمایت از شرکت تداوم یابد.
وی افزود: بانک تجارت، بانک شناخته شدهای در تعامل با شرکتها و مجموعههای بزرگ صنایع است و امیدواریم بتوانیم در این همکاریها شریک مالی خوبی برای یکدیگر باشیم.
حسین پارساتبار مدیر امور استانهای جنوب کشور و محمد فهیمی مدیر شعب استان کرمان، مدیرعامل بانک را در این دیدار همراهی کردند.