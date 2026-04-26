فروش 66 همت کالا و خدمات از طریق سامانه "بتا" بانک رفاه کارگران
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید جوامع هدف سامانه "بتا"، حمایتهای سال گذشته بانک رفاه کارگران از پذیرندگان و مشتریان عضو این سامانه چشمگیری داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مطابق با آمارهای عملکردی، در سال 1404 حدود 5 میلیون فروش کالا و خدمات به ارزش حدود 66 همت از سوی پذیرندگان عضو سامانه ثبت شده است که در مقایسه با سال پیش از آن از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی، کارآمدی و سهولت استفاده از خدمات و مزایای سامانه بتا است.
لازم به ذکر است، این سامانه در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و با هدف فراهم آوردن بستر خرید اقساطی برای مشتریانی که حقوق خود را از این بانک دریافت میکنند، راهاندازی شده و افزایش جامعه هدف مشتریان و پذیرندگان سامانه از برنامههای توسعهای بانک در آینده نزدیک است.
جامعه هدف مشتریان این سامانه شامل بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی، کارکنان و بازنشستگان سازمانها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی دارای تفاهمنامه همکاری در سامانه بتا است. همچنین شبکه پذیرندگان این سامانه طیف گستردهای از فروشندگان کالا و خدمات از جمله کالاهای با دوام (نظیر لوازم خانگی، مبلمان، سرویس خواب)، خدمات سلامت و بیمهای، کالای زودمصرف و سوپرمارکتی و... را در بر میگیرد.
لازم به ذکر است، مشتریان واجد شرایط بانک رفاه کارگران، میتوانند برای بهرهمندی از خدمات اعتباری سامانه بتا به سایت این سامانه به نشانی اینترنتی https://beta.refah-bank.ir مراجعه کنند.