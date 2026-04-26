به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، طرح عاملیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ در مراسمی با حضور دکتر مرتضی زمانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی عضو هیات مدیره بانک تجارت به نمایندگی از این بانک رونمایی شد.

بر اساس این خبر بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب دیده از جنگ که دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده و مجوز فعالیت معتبر بوده و در رسته‌ها و مناطق آسیب‌دیده از جنگ دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از تسهیلات ویژه حمایتی بهره‌مند شوند.

طرح عاملیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، در چارچوب الگوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده به اجرا درآمده و هدف آن صیانت از اشتغال و تقویت تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده است.

بانک تجارت در ایام جنگ تحمیلی سوم با هدف حمایت از عموم مردم و مشتریان خدمات ویژه‌ای همچون «بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلاتِ تا سقف 7 میلیارد ریال»، «تمدید خودکار تاریخ انقضای تجارت کارت»، «تعلیق برخی محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی» و پایش مستمر پایداری سرویس‌ها و امنیت سایبری را به انجام رساند.