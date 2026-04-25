مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی :
افزایش اختیارات بانکها در استانها با هدف حمایت از بنگاههای تولیدی و آحاد جامعه
ابوالفضل نجارزاده، نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سفر خود به استان آذربایجان شرقی با بهرام سرمست، استاندار این استان، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار، ابوالفضل نجارزاده با تاکید بر آمادگی شبکه بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان استان اظهار داشت: افزایش اختیارات بانکی در استانها که با هدف تسریع در تصمیمگیریها و پاسخگویی سریعتر به نیازهای فعالان اقتصادی انجام شده است، در آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین بانک ملی ایران تلاش خواهد کرد در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و شبکه بانکی، روند تأمین مالی و پشتیبانی از واحدهای تولیدی استان را تقویت کند.
سرمست در این دیدار با قدردانی از اقدام بانک ملی ایران در اعطای افزایش اختیارات بانکی به استانها گفت: این اقدام میتواند روند رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی را تسریع کند و انتظار میرود سایر بانکها نیز در این مسیر گام بردارند.
وی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان و همچنین میزان خسارتهای واردشده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ تحمیلی سوم در استان آذربایجان شرقی، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بانکها بهویژه بانکهای خصوصی برای حمایت از بخش تولید تاکید کرد و افزود: برآوردها نشان میدهد حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ استان وارد شده است.
استاندار آذربایجان شرقی در عین حال با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان، بر استفاده از فرصتهای جدید در حوزه تجارت، خدمات و تولید فعالان اقتصادی تاکید کرد.