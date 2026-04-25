پرداخت 130 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به بازنشستگان از سوی بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در سال 1404 حدود 130.000 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه (غیرحضوری) به بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال گذشته با پرداخت حدود 275 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ حدود 130 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان، اقدامات در مسیر حمایت از این عزیزان را به نحو چشمگیری ارتقاء بخشیده است.
تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان به مبلغ هر فقره 500 میلیون ریال، به صورت کاملا غیرحضوری، بدون حضور در شعبه و بدون نیاز به ضامن، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران همچنین در این سال حدود 20 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه حضوری به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان واجدشرایط پرداخت کرده است.