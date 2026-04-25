خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در سال گذشته صورت گرفت؛

پرداخت 130 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان از سوی بانک رفاه کارگران

کد خبر : 1777635
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران در سال 1404 حدود 130.000 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه (غیرحضوری) به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال گذشته با پرداخت حدود 275 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ حدود 130 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان، اقدامات در مسیر حمایت از این عزیزان را به نحو چشم‌گیری ارتقاء بخشیده است.  

تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان به مبلغ هر فقره 500 میلیون ریال، به صورت کاملا غیرحضوری، بدون حضور در شعبه و بدون نیاز به ضامن، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران همچنین در این سال حدود 20 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه حضوری به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان واجدشرایط پرداخت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید