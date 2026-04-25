به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال گذشته با پرداخت حدود 275 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ حدود 130 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان، اقدامات در مسیر حمایت از این عزیزان را به نحو چشم‌گیری ارتقاء بخشیده است.

تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان به مبلغ هر فقره 500 میلیون ریال، به صورت کاملا غیرحضوری، بدون حضور در شعبه و بدون نیاز به ضامن، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران همچنین در این سال حدود 20 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه حضوری به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد ریال به بازنشستگان واجدشرایط پرداخت کرده است.