نجارزاده: در وضعیت جنگی هر واحد تولیدی یک سنگر ملی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این بازدید که با همراهی سید فرید موسوی نماینده مراغه و عباس پیروزی عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران انجام شد، با اشاره به نقش بانک‌ها در تبدیل تهدیدهای ناشی از فشارهای تحریمی و جنگ به فرصت گفت: حمایت‌های بانکی از بخش تولید در شرایط فعلی ابزاری راهبردی برای حفظ اشتغال، جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

وی افزود: ما در بانک ملی ایران معتقدیم که در شرایط جنگی هر واحد تولیدی، یک سنگر اقتصادی است و باید با همه توان از سنگر تولید، دفاع کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به ظرفیت‌های مراغه در حوزه صنایع غذایی و خدمات درمانی تصریح کرد: عملکرد واحدهایی نظیر بیمارستان درمان‌گستر مراغه و کارخانه مانی رحمانی نشان می‌دهد که اگر حمایت مالی به‌موقع و هوشمندانه باشد، بخش خصوصی می‌تواند هم در حوزه سلامت و هم در حوزه تولید غذا، بخشی از بار فشارهای ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها را از دوش مردم بردارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه در ادامه سفر به استان آذربایجان شرقی، راهی تبریز شدند تا ضمن دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان محلی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرح‌های تولیدی، خدماتی و زیرساختی این شهر قرار گیرند.

