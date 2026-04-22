نجارزاده: در وضعیت جنگی هر واحد تولیدی یک سنگر ملی است
مدیرعامل بانک ملی ایران، در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی و بازدید از بیمارستان درمانگستر مراغه و کارخانه بستهبندی و صنایع غذایی مانی رحمانی، بر ضرورت حمایت هدفمند و پایدار از بخش تولید و خدمات در شرایط تشدید فشارهای ناشی از جنگ و تحولات منطقهای تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این بازدید که با همراهی سید فرید موسوی نماینده مراغه و عباس پیروزی عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران انجام شد، با اشاره به نقش بانکها در تبدیل تهدیدهای ناشی از فشارهای تحریمی و جنگ به فرصت گفت: حمایتهای بانکی از بخش تولید در شرایط فعلی ابزاری راهبردی برای حفظ اشتغال، جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و حفظ تابآوری اقتصاد ملی است.
وی افزود: ما در بانک ملی ایران معتقدیم که در شرایط جنگی هر واحد تولیدی، یک سنگر اقتصادی است و باید با همه توان از سنگر تولید، دفاع کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به ظرفیتهای مراغه در حوزه صنایع غذایی و خدمات درمانی تصریح کرد: عملکرد واحدهایی نظیر بیمارستان درمانگستر مراغه و کارخانه مانی رحمانی نشان میدهد که اگر حمایت مالی بهموقع و هوشمندانه باشد، بخش خصوصی میتواند هم در حوزه سلامت و هم در حوزه تولید غذا، بخشی از بار فشارهای ناشی از شرایط جنگی و تحریمها را از دوش مردم بردارد.
مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه در ادامه سفر به استان آذربایجان شرقی، راهی تبریز شدند تا ضمن دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان محلی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرحهای تولیدی، خدماتی و زیرساختی این شهر قرار گیرند.