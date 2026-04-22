به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار با تأکید بر جایگاه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی در نقشه علمی کشور، به تشریح ظرفیت‌های این بانک پرداخت و اظهار داشت: بانک تجارت به‌عنوان یک بانک پیشرو در حمایت از حوزه صنعت و دانشگاه، آمادگی کامل دارد تا فراتر از ارائه خدمات عمومی، بسته‌های تخصصی مالی را برای حمایت از طرح‌های فناورانه و مراکز رشد دانشگاه آزاد طراحی کند.

مدیرعامل بانک تجارت افزود: هدف ما این است که با ایجاد خطوط اعتباری ویژه، دغدغه نقدینگی را برای پژوهشگران و واحدهای دانش‌بنیان این دانشگاه به حداقل برسانیم.

دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه ضمن تبیین رویکرد جدید این دانشگاه در قالب سند تحول و تعالی ابراز امیدواری کرد همکاری با بانک تجارت مسیرهای جدیدی را برای توسعه فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی باز کند.

در این دیدار داودیان معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی، ایلخانی رییس اداره بانکداری تجاری، پیرایش مدیر شعب غرب تهران و امیرشکری سرگروه گروه کارشناسی توسعه بازار حوزه آموزش اداره بانکداری تجاری نیز حضور داشتند.

