خدمات و امکانات سامانه "بتا" بانک رفاه کارگران افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، نسخه جدید این سامانه با هدف ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و پذیرندگان، بهبود تجربه کاربری، تسهیل در فرآیندهای مربوطه و تکمیل چرخه توسعه خدمات و محصولات بانک، از طریق افزوده شده قابلیت‌های مهم و کاربردی "امکان صدور سفته الکترونیک" و "تمدید مکانیزه تفاهم‌نامه پذیرندگان" منشر شده است.

لازم به ذکر است، این سامانه در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف فراهم آوردن بستر خرید اقساطی برای مشتریانی که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، راه‌اندازی شده و افزایش جامعه هدف مشتریان و پذیرندگان سامانه از برنامه‌های توسعه‌ای بانک در آینده نزدیک است.

جامعه هدف مشتریان این سامانه شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، کارکنان و بازنشستگان سازمان‌‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دارای تفاهم‌نامه همکاری در سامانه بتا است. همچنین شبکه پذیرندگان این سامانه طیف گسترده‌ای از فروشندگان کالا و خدمات از جمله کالاهای با دوام (نظیر لوازم خانگی، مبلمان، سرویس خواب)، خدمات سلامت و بیمه‌ای، کالای زودمصرف و سوپرمارکتی و... را در بر می‌گیرد.

لازم به ذکر است، مشتریان واجد شرایط بانک رفاه کارگران، می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات اعتباری سامانه بتا به سایت این سامانه به نشانی اینترنتی https://beta.refah-bank.ir مراجعه کنند.