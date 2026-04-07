تقدیر بنیاد شهید خراسان رضوی از خدمات بیمه دی در سال ۱۴۰۴

در نشستی با حضور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در محل شعبه بیمه دی در این استان، از خدمات ارزنده و شایسته این شرکت در سال ۱۴۰۴ ، قدردانی به عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، در این دیدار دکتر آمنه زرنگ معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید استان خراسان رضوی، با اعلام رضایتمندی کامل از نحوه ارائه خدمات بیمه دی به جامعه معزز ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، از تلاش‌های صادقانه و اثرگذار مدیر و کارکنان بیمه دی در این استان تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این نشست، مهدی شریعتی فر مدیر بیمه دی در خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی از اهم اقدامات و برنامه‌های اجراشده در سال گذشته، به تشریح روند خدمت‌رسانی شبانه روزی به جامعه ایثارگری پرداخت و با قدردانی از توجه و همراهی مجموعه بنیاد شهید استان، خدمت به این قشر پرافتخار را، توفیقی بزرگ و وظیفه‌ای قطعی برای تمامی کارکنان بیمه دی قلمداد کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم استمرار و تقویت این همکاری‌ ارزشمند در سال جدید، ابراز امیدواری کرد؛ در پرتو تعامل سازنده میان بیمه دی و بنیاد شهید استان خراسان رضوی، سطح ارائه خدمات در سال پیش رو، بیش از پیش ارتقا یافته و رضایتمندی جامعه هدف به بهترین نحو کمافی السابق تأمین شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
