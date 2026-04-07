تقدیر بنیاد شهید خراسان رضوی از خدمات بیمه دی در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، در این دیدار دکتر آمنه زرنگ معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید استان خراسان رضوی، با اعلام رضایتمندی کامل از نحوه ارائه خدمات بیمه دی به جامعه معزز ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، از تلاش‌های صادقانه و اثرگذار مدیر و کارکنان بیمه دی در این استان تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این نشست، مهدی شریعتی فر مدیر بیمه دی در خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی از اهم اقدامات و برنامه‌های اجراشده در سال گذشته، به تشریح روند خدمت‌رسانی شبانه روزی به جامعه ایثارگری پرداخت و با قدردانی از توجه و همراهی مجموعه بنیاد شهید استان، خدمت به این قشر پرافتخار را، توفیقی بزرگ و وظیفه‌ای قطعی برای تمامی کارکنان بیمه دی قلمداد کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم استمرار و تقویت این همکاری‌ ارزشمند در سال جدید، ابراز امیدواری کرد؛ در پرتو تعامل سازنده میان بیمه دی و بنیاد شهید استان خراسان رضوی، سطح ارائه خدمات در سال پیش رو، بیش از پیش ارتقا یافته و رضایتمندی جامعه هدف به بهترین نحو کمافی السابق تأمین شود.