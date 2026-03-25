‌شهدای "مدرسه شجره طیبه" و "ناو دنا " شهدای مظلوم جنگ رمضان بودند

به گزارش روابط عمومی بیمه دی ، مدیرعامل بیمه دی، در سفر به استان مازندران همراه با مدیران ستادی این شرکت ، در منزل دو شهید والامقام ناو دنا حضور یافت و سلام معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران را به خانواده‌های معظم این دو شهید ابلاغ کرد.

‌ در این دیدار که با همراهی سعید کهن سال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران برگزار شد،دکتر هادی عبداللهی با خانواده شهید "محمد دهقان" و شهید "محمود صادقی" از شهدای حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی، به ناو دنا که در حال بازگشت از مانور مشترک صلح و دوستی هند و در حالت بی دفاع و غیر مسلح بود ابراز همدردی کرد.

‌مدیرعامل بیمه دی در این دیدار صمیمانه با اشاره به فضای ملکوتی منزل شهدا، اظهار کرد: زمانی که وارد منزل شهید می شوم، واقعاً در یاد و خاطره این عزیزان غرق میشوم.

‌وی افزود: از خانواده‌های معظم شهدا باید تشکر کنیم که اجازه می‌دهند ما نیز بتوانیم از این سرمایه‌های ارزشمند، برای زندگی شخصی، کاری و مدیریتی خود کسب فیض کنیم.

‌ عبدالهی با تأکید بر جایگاه رفیع شهدا تصریح کرد: این روحیه، این شهامت و این عزت، واقعاً نصیب هر کسی نمی‌شود، شهدا با همین روحیه، لباس رزم بر تن کردند و تاریخ کشورمان را با افتخار رقم زدند .

وی افزود : روحیه صبر و استقامت پدران و مادران شهدا برای همه هموطنان درسی بزرگ است و نشان از توکل و ایمان محکم و باور قلبی این عزیزان به خدا است و اینکه فرزندان غیور این کشور بنیان ظلم جهانی را با خونشان ، سست کردند و جوانه های حق و حقیقت را در دل ملت های جهان شکوفا کردند، به گونه ای که جهان با خون این عزیزان بیدار تر شده است .

عبداللهی در ادامه با اشاره به شهادت امام امت و دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرای، فرماندهان ، دانشمندان و فرماندهان گفت : شهادت فوزی عظیم است و ملت ما با وجود اندوه بزرگ از دست دادن بهترین های خود مصمم تر ادامه دهنده راه شهدا هستند و حضوری جانانه در میدان و کف خیابان دارند زیرا معتقد هستند که ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم.

مدیرعامل بیمه دی در پایان گفت : همه ما در نظام سلامت و صنعت بیمه، باید دست به دست هم دهیم و در لبیک به ندای رهبر عزیزمان آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در خصوص درمان بازماندگان و جانبازان این جنگ تحمیلی تمام تلاش خود را انجام دهیم .بیمه دی با لبیک به این منویات با تمام توان در خدمت جامعه ایثارگری به ویژه خانواده های شهدا و جانبازان جنگ رمضان است.

گفتنی است: در این برنامه، سعید کهن سال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران نیز بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان تأکید کرد.

