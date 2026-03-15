اقدامات مهم برای کاهش نگرانی مردم و پایداری نظام سلامت در بیمه دی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، با آغاز تهاجم آمریکایی _صهیونی به کشور و از همان روز نخست ، این شرکت برای کاهش خطرات ناشی از جنگ در عبور و مرور و آثار عدیده دیگر برای مردم، با وجود حضور کارشناسان و پاسخگویی ۲۴ ساعته، با بسیج امکانات فنی خود ، تمام سرویس ها و خدمات بیمه ای ، در همه رشته ها را به صورت ۲۴ ساعته و برخط در سوپر اپلیکیشن بیمه گری خود ، در بخش صدور ، ارزیابی خسارت و پرداخت ارائه کرده است .

این شرکت با طرفیت قرارداد با بیش از ۱۳ هزار مرجع درمانی و سهم ۲۳ درصدی در بیمه های درمانی کشور ، در اقدامی دیگر برای کاهش نگرانی مراجع درمانی و تداوم و استمرار خدمات کیفی به مردم شریف کشور به ویژه جامعه ایثارگری ، با پرداخت سریع تعهدات خود به ویژه به بیمارستان ها و داروخانه ها ، برای پایداری شبکه درمانی و نظام سلامت کشور گام برداشته است .

بر اساس این گزارش ، یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات شرکت بیمه دی ، برای کاهش نگرانی های ناشی از خطرات جنگ در سه رشته آتش سوزی ، خودرو و عمر ، طرح های بیمه ای پوشش خطرات ناشی از جنگ را برای عموم مردم ارائه کرده است که با وجود ریسک بالای آن برای شرکت های بیمه ، برای کاهش نگرانی مردم شریف ایران اسلامی آن را پیاده سازی کرده است.

گفتنی است سوپر اپلیکیشن" دی دار" به عنوان کاربردی ترین و پر کاربر ترین اپلیکیشن بیمه ای متعلق به شرکت بیمه دی بوده که بیش از ۷۰ خدمت بیمه ای را ارائه می کند.

