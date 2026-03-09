پیام مدیرعامل بانک ملت در پی انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در پیام خود این انتخاب را ادامه راه هدایت و پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و نقطه عطفی در تداوم راهبردهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و افزود: انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، کشورمان را در مسیر پیشرفت و توسعه و همچنین استقلال و خودکفایی در زمینه های مختلف حفظ و تقویت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بی تردید با رهبری داهیانه رهبر جدید انقلاب اسلامی در تداوم راه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهیدمان حضرت امام خامنه ای (ره) پایه های این نظام مستحکم تر و مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش های الهی در کشور و سربلندی ایران اسلامی با قدرت و قوت بیشتری تداوم خواهد یافت.

مدیرعامل بانک ملت با تبریک و تهنیت این انتخاب شایسته به ملت شریف ایران و تمام آزادگان جهان تصریح کرد: خانواده بزرگ بانک ملت با افتخار میثاق می بندد که با تمامی توان، متعهدانه و خالصانه در سایه رهنمودها و رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای در مسیر شکوفایی اقتصادی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.

