لبیک مدیران و کارکنان بیمه دی پیام رهبر انقلاب در خصوص درمان جانبازان جنگ تحمیلی آمریکایی_ صهیونی

به گزارش روابط عمومی بیمه دی، رهبر معظم انقلاب در سومین و چهارمین قسمت از بخش چهارم اولین پیام هفت بخشی مهم خود فرمودند «حتما جانبازان این حملات باید خدمات درمانی مناسبی را بطور رایگان دریافت نموده و از بعضی مزایای دیگر بهره‌مند گردند.» و در ادامه تاکید کردند: «به منزله تکلیفی لازم‌الاجراء برای مسئولین محترم است که باید آن را اجراء کرده و گزارش آن را به بنده بدهند.» بیمه دی به عنوان خادم جامعه ایثارگری با طرفیت با ۱۳ هزار مرجع درمانی و دارا بودن بزرگترین زیرساخت خدمات بیمه‌ای در حوزه درمان و پوشش نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان بر خود واجب می‌داند در راستای اطاعت از منویات و فرمایشات معظم له با تمام امکانات به خدمت‌رسانی به جانبازان عزیز وخانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی اخیر بپردازد.

​این شرکت از ابتدای این جنگ و جنگ ۱۲ روزه، با بسیج همه امکانات مالی، فنی و پشتیبانی خود از مراجع درمانی، در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران، تلاش کرده تا ضمن پذیرش مجروحان عزیز جنگ در مراجع طرف قرارداد و خدمت‌رسانی به خانواده‌های معزز شهدا حتی پیش از تشکیل یا تکمیل پرونده ایثارگری، در خط مقدم درمان به مجروحان و جانبازان عزیز باشد.

حال که در اولین پیام مهم معظم له به ملت شریف ایران به درمان مجروحان و جانبازان عزیز جنگ اخیر به عنوان تکلیف لازم الاجرا تاکید شده است، بر ما مدیران و کارکنان بیمه دی فرض است ضمن لبیک به ندای رهبر و اماممان، با تمام توان و امکانات برای درمان این عزیزان تلاش کنیم. امید اینکه در این مسیر در برابر خداوند متعال، امام امت و جانبازان سرافراز و خانواده‌های معظم شهدا رو سفید باشیم.

مدیران و کارکنان شرکت بیمه دی

