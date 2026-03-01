پیام تسلیت مدیرعامل شرکت بیمه دی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش ایلنا، درمتن این پیام آمده است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

​با قلبی سرشار از غم و چشمانی پر اشک، شهادت رهبرحکیم، مقتدر، شجاع، فرزانه، مجاهد نستوه، ستون خیمه ایران، قائد مقاومت و مظلومان، بزرگ جانباز انقلاب، پدر معنوی فرزندان شهدا و آرامش قلب ایثارگران، حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره) را به پیشگاه امام عصر (عج)، ملت شریف و داغدار ایران، امت اسلامی، آزادگان جهان، به ویژه به خانواده‌های معظم شهدا وجانبازان معزز تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

رهبری بی‌نظیر که همواره کشور و انقلاب را از طوفان‌ها و تلاطم، با درایت و تدبیر به سرمنزل آرامش سوق دادند و باعث اقتدار و عظمت ملت شریف و پاسداری از کیان و زبان و همبستگی ایران عزیز و ایستادگی در مسیر حق بودند، شهادت چنین شخصیت سترگی، فقدانی جبران ناپذیر و داغی سنگین است، اما مکتب عاشورایی و حسینی این رهبر عظیم الشان، همچنان ادامه خواهد داشت و تداوم این مسیر الهی وظیفه‌ای است خطیر بر دوش همه ما. همکاران ما در شرکت بیمه دی که مدال خادمی و خدمتگزاری خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان سرافراز را با افتخار بر سینه دارند، ضمن اهتمام در تداوم خدمت‌رسانی به جامعه ایثار و شهادت، در کنار ملت شریف ایران در مسیر نورانی رهبر شهیدمان ثابت قدم خواهند بود. هادی عبداللهی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه دی

انتهای پیام/