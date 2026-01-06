راهکارهای جدید ایران کیش، تعامل بانک و مشتری را هوشمند می کند
معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت: راهکارهای جدید ایران کیش، تعامل بانک و مشتری را هوشمند می کند.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک بانک تجارت و شرکت ایرانکیش و همزمان با رونمایی از دو محصول نوین بانکداری دیجیتال، معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت و رئیس هیأتمدیره ایرانکیش، ابعاد فنی، کارکردی و راهبردی این محصولات را تشریح کردند.
سیدجواد سجادی، معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت، با اشاره به رونمایی از اپلیکیشن «اسمارت» و کارت چندبودجهای اظهار کرد: این دو محصول میتوانند نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری شبکه پذیرندگی، بهبود فرآیندهای بازاریابی شعب و افزایش کیفیت تجربه مشتریان بانک ایفا کنند و بهعنوان پیشرانهای تحول بانکداری دیجیتال مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه اپ اسمارت یک خلأ جدی در اکوسیستم شرکتهای پرداخت و خدمات قابل ارائه به شعب بانک تجارت را پوشش میدهد، افزود: این اپلیکیشن با تکیه بر فناوریهای نوین و تحلیل داده، بهرهوری استفاده از دستگاههای کارتخوان را افزایش داده و به همکاران شعب و تیمهای عملیاتی کمک میکند تا تعامل مؤثرتری با مشتریان برقرار کرده، مسائل آنها را سریعتر شناسایی و رفع کنند و همزمان، بازاریابی هوشمند و هدفمندتری داشته باشند.
سجادی تأکید کرد: اپلیکیشن اسمارت علاوه بر تسهیل فرآیندهای عملیاتی، بستر مناسبی برای ارتقای تجربه مشتری و توسعه بازاریابی اثربخش مبتنی بر نیازهای واقعی فراهم میکند.
معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت در ادامه، با اشاره به کارت چندبودجهای گفت: این محصول امکان تجهیز یک کارت نقدی به چند اعتبار مجزا را فراهم میکند و میتواند در حوزههای مختلفی همچون فرهنگی، ورزشی، علمی و خریدهای متنوع مورد استفاده قرار گیرد. این قابلیت بهویژه برای سازمانها، ابزار کارآمدی در مدیریت شفافتر و اثربخشتر پرداختها و برنامههای رفاهی کارکنان به شمار میرود.
در همین راستا، امیرحسین داودیان، رئیس هیأتمدیره ایرانکیش و معاون بانکداری شخصی بانک تجارت، نیز با تشریح ویژگیهای این دو محصول اظهار کرد: اپلیکیشن اسمارت و کارت چندبودجهای با رویکردی دادهمحور، مبتنی بر افزایش بهرهوری و پاسخگویی دقیق به نیازهای واقعی سازمانها و مشتریان طراحی و توسعه یافتهاند.
وی با اشاره به اپلیکیشن اسمارت تصریح کرد: این محصول فرآیندهایی را که پیش از این مبتنی بر ارتباطات فردی یا پشتیبانیهای غیرسیستمی بود، به فرآیندهایی خودکار، مدیریتشده و مبتنی بر داده تبدیل کرده و از منظر ارزیابی عملکرد، به ابزاری فراتر از یک سامانه مدیریت جریان کار بدل شده است. اپ اسمارت علاوه بر کاربردهای داخلی، ظرفیت تبدیلشدن به یک محصول مستقل و قابل استفاده در سایر کسبوکارها را نیز دارد.
داودیان همچنین با اشاره به کارت چندبودجهای گفت: این محصول با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور و نیازهای رفاهی و معیشتی سازمانها طراحی شده و به نهادها این امکان را میدهد تا بودجههای منابع انسانی خود را بهصورت هدفمند، شفاف و غیرنقدی در شبکه گسترده پذیرندگی مدیریت کنند.
رئیس هیأتمدیره ایرانکیش در پایان تأکید کرد: این دو محصول، نمادی از نگاه راهبردی بانک تجارت و ایرانکیش به توسعه راهکارهای نوآورانه، استفاده هوشمندانه از فناوری و حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال همسو با نیازهای واقعی اقتصاد و شبکه پرداخت کشور است.