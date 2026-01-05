خبرگزاری کار ایران
گام بلند تاصیکو برای تامین مالی پروژه‌های طلا و نقره؛

صکوک اجاره 30 هزار میلیارد ریالی منتشر شد

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (تاصیکو) در راستای تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های طلا و نقره، اوراق صکوک اجاره 30 هزار میلیارد ریالی خود را در بازار اوراق بدهی بورس تهران منتشر کرد.

در اطلاعیه پذیره‌نویسی صکوک اجاره این شرکت که توسط بورس تهران منتشر شده، آمده است: «به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند، اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (سهامی عام) در تاریخ 16/10/1404 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس تهران با نمادهای معاملاتی «صصیکو810»، «صصیکو 801»، «صصیکو81»و «صصیکو 081» درج شده است. این اوراق از روز سه‌شنبه مورخ 16/10/1404 به مدت سه روز کاری از طریق بورس تهران پذیره نویسی شده و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می‌شود.»

این اقدام تاصیکو یکی از بزرگترین و مهمترین عملیات تأمین مالی و جزو پنج تامین مالی بزرگ در بازار سرمایه ایران در سال 1404 است. همچنین بزرگترین تامین مالی سه سال اخیر گروه شستا  و سنوات هلدینگ صدر تامین به شمار می‌رود.

منابع حاصل از این تامین مالی قرار است در تکمیل پروژه طلای کردستان، نقره رنگان و افزایش ظرفیت طلای تفتان در شرکت پارس تامین هلدینگ صدر تامین مورد استفاده قرارگیرد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 26 درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و بر مبنای رتبه اعتباری این هلدینگ صورت می‌گیرد.

رتبه اعتباری تخصیص داده شده به تاصیکو (به عنوان بانی انتشار این اوراق) از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا با درجه سرمایه گذاری A در بلندمدت و A1 در کوتاه مدت است. رتبه اعتباری تخصیص داده شده به این اوراق اجاره در دست انتشار نیز از سوی موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا A است.

