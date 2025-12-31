دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی دی در دستور کار قرار گرفت
سرپرست مدیریت بازاریابی و توسعه فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه دی از آغاز دور های آموزشی فروش بیمه های زندگی این شرکت تحت عنوان دی تا دی خبر داد.
حمد حسین یوسفی در این خصوص گفت: این آموزش با هدف آماده سازی شبکه فروش، دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی و سازمان فروش به صورت سراسری و به تفکیک مناطق کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: این دوره ها به صورت حضوری طی یک روز کامل و در ۶ منطقه کشور برگزار شده و سرفصل های آن شامل آموزش های فنی( محصول و سامانه ها) ، بازاریابی و فروش و نیز محورهای انگیزشی می باشد.
به گفته وی بازه زمانی برگزاری این دوره ها از ۲۳ آذر شروع و تا اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
یوسفی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده حضور تمامی نمایندگان،مدیران شعب و رابطان سازمان فروش در این دوره ها الزامی بوده و جلسات با همکاری شعب منتخب منطقه برگزار می شود.
جشنواره دی تا دی به منظور فروش بیمه های زندگی از چهارم دی ماه آغاز و تا چهارم اسفند ماه در سه بخش شبکه فروش، بیمه گزاران و شعب ادامه دارد و در پایان به کسانی که در این جشنواره شرکت کرده و اقدام به خرید بیمه عمر و زندگی نمایند در قرعه کشی جشنواره قرار خواهند گرفت.