دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی دی در دستور کار قرار گرفت

حمد حسین یوسفی در این خصوص گفت: این آموزش با هدف آماده سازی شبکه فروش، دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی و سازمان فروش به صورت سراسری و به تفکیک مناطق کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این دوره ها به صورت حضوری طی یک روز کامل و در ۶ منطقه کشور برگزار شده و سرفصل های آن شامل آموزش های فنی( محصول و سامانه ها) ، بازاریابی و فروش و نیز محورهای انگیزشی می باشد.

به گفته وی بازه زمانی برگزاری این دوره ها از ۲۳ آذر شروع و تا اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

یوسفی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده حضور تمامی نمایندگان،مدیران شعب و رابطان سازمان فروش در این دوره ها الزامی بوده و جلسات با همکاری شعب منتخب منطقه برگزار می شود.

جشنواره دی تا دی به منظور فروش بیمه های زندگی از چهارم دی ماه آغاز و تا چهارم اسفند ماه در سه بخش شبکه فروش، بیمه گزاران و شعب ادامه دارد و در پایان به کسانی که در این جشنواره شرکت کرده و اقدام به خرید بیمه عمر و زندگی نمایند در قرعه کشی جشنواره قرار خواهند گرفت.

