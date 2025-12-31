خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی دی در دستور کار قرار گرفت

دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی دی در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1735835
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیریت بازاریابی و توسعه فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه دی از آغاز دور های آموزشی فروش بیمه های زندگی این شرکت تحت عنوان دی تا دی خبر داد.

حمد حسین یوسفی در این خصوص گفت: این آموزش با هدف آماده سازی شبکه فروش، دوره های آموزشی فروش بیمه های زندگی و سازمان فروش به صورت سراسری و به تفکیک مناطق کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این دوره ها به صورت حضوری  طی یک روز کامل و در ۶ منطقه کشور برگزار شده و سرفصل های آن شامل آموزش های فنی( محصول و سامانه ها) ، بازاریابی و فروش و نیز محورهای انگیزشی می باشد.

به گفته وی بازه زمانی برگزاری این دوره ها از ۲۳ آذر شروع و تا اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

یوسفی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده حضور تمامی نمایندگان،مدیران شعب و رابطان سازمان فروش در این دوره ها الزامی بوده و جلسات با همکاری شعب منتخب منطقه برگزار می شود.

جشنواره دی تا دی به منظور فروش بیمه های زندگی از چهارم دی ماه آغاز و تا چهارم اسفند ماه  در سه بخش شبکه فروش، بیمه گزاران و شعب ادامه دارد و در پایان به کسانی که در این جشنواره شرکت کرده و اقدام به خرید بیمه عمر و زندگی نمایند در قرعه کشی جشنواره قرار خواهند گرفت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی