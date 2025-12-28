آغاز اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد ره ‌آورد ایران ‌زمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ این طرح فرصتی مناسب برای مشتریانی است که دارای بدهی‌ های غیرجاری و یا اقساط معوق هستند تا با پرداخت بخشی از بدهی با شرایط آسان ‌تر، پرونده خود را تعیین تکلیف کنند.



بخشودگی جرایم دیرکرد، تعدیل نرخ سود و محاسبه بدهی با نرخ شورای پول و اعتبار، امکان امهال تسهیلات با پرداخت حداقل ۳۰٪ نقدی و بازپرداختی مابقی بدهی با شرایط آسانتر و بستن کامل پرونده و رفع محدودیت‌ های بانکی از جمله مزایای این طرح است.



لازم به ذکر است؛ میزان تخفیف و بخشودگی با توجه به مقدار تسویه افزایش می‌یابد و مشتریان می‌توانند از تخفیفات حداکثری طرح بهره‌مند شوند.



مهلت اجرای طرح ره ‌آورد ایران ‌زمین از ۱ دی تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ بوده و این فرصت قابل تمدید نیست.

مشتریان می‌توانند برای استفاده از مزایای این طرح به نزدیک‌ ترین شعبه بانک ایران‌ زمین مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس بگیرند.

