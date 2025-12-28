آغاز اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد ره آورد ایران زمین
بانک ایران زمین در راستای تسهیل تسویه بدهی مشتریان و کاهش مطالبات غیر جاری، اجرای طرح ره آورد ایران زمین را در تمامی شعب آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ این طرح فرصتی مناسب برای مشتریانی است که دارای بدهی های غیرجاری و یا اقساط معوق هستند تا با پرداخت بخشی از بدهی با شرایط آسان تر، پرونده خود را تعیین تکلیف کنند.
بخشودگی جرایم دیرکرد، تعدیل نرخ سود و محاسبه بدهی با نرخ شورای پول و اعتبار، امکان امهال تسهیلات با پرداخت حداقل ۳۰٪ نقدی و بازپرداختی مابقی بدهی با شرایط آسانتر و بستن کامل پرونده و رفع محدودیت های بانکی از جمله مزایای این طرح است.
لازم به ذکر است؛ میزان تخفیف و بخشودگی با توجه به مقدار تسویه افزایش مییابد و مشتریان میتوانند از تخفیفات حداکثری طرح بهرهمند شوند.
مهلت اجرای طرح ره آورد ایران زمین از ۱ دی تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ بوده و این فرصت قابل تمدید نیست.
مشتریان میتوانند برای استفاده از مزایای این طرح به نزدیک ترین شعبه بانک ایران زمین مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس بگیرند.