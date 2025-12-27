ارائه خدمات بیمه ای و خدمات ویژه تجاری به فعالان صادرات با پلتفرم اکسپورت روم
دبیرکل اجلاس بین المللی اندیشه اقتصاد تجاری گفت : با راه اندازی اپلیکیشن اکسپورت روم در این اجلاس، علاوه بر خدمات کامل در حوزه تجارت خارجی به ذینفعان از خدمات متنوع بیمهای شرکت بیمه دی در حوزه تولید، مسئولیت، آتش سوزی ،حمل و نقل و تجارت خارجی بهره خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، نخستین اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصاد تجاری، با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بیمه دی و با حضور ارکان تصمیمساز، مدیران عالیرتبه و نهادهای کلیدی اقتصادی کشور، روز دوم دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد و با رونمایی از سازوکارهای عملیاتی در حوزه تسهیل تجارت و توسعه صادرات، گامی مؤثر در پیوند اندیشه راهبردی با اقدام اجرایی برداشت.
این اجلاس با مشارکت نمایندگان عالیمقام وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی و همچنین اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، بانکهای تخصصی توسعه تعاون، گردشگری، تجارت، دی، و جمعی از نهادهای مؤثر اقتصادی کشور برگزار شد و بهعنوان رویدادی راهبردی در زیستبوم تصمیمسازی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در جریان این رویداد ملی، از خدمات «میز خدمت» دبیرخانه اجرایی و دائمی اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصاد تجاری و همچنین پلتفرم تخصصی Exportroom.ir بهصورت رسمی رونمایی شد؛ ابتکاری عملیاتی که با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، پشتیبانی از تولید ملی، تقویت صادرات غیرنفتی و ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور طراحی و اجرا شده است.
این رونمایی با توجه و حمایت مسئولان محترم و حضور حجتالاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده محترم ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد و بهعنوان گامی معنادار در مسیر همافزایی میان ظرفیتهای حاکمیتی و بخش خصوصی ارزیابی شد.
بر اساس این گزارش ،پلتفرم ملی Exportroom.ir با اتکاء به فعالیت کمیته تخصصی فناوری اطلاعات (IT)، مشارکت شرکتهای دانشبنیان و تلاش شبانهروزی مهندسان متعهد صنعت فناوری اطلاعات کشور طراحی و پیادهسازی شده و امروز بهعنوان ابزاری هوشمند، قابل اتکا و عملیاتی در خدمت تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی قرار دارد.
در همین راستا، حسین ثمرقندی، دبیرکل دبیرخانه اجرایی و دائمی اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصاد تجاری با اشاره به اهداف این رویداد، بر ضرورت بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای ایجادشده در اجلاس تأکید کرد و نقش تعامل ساختارمند میان وزارتخانهها، نهادهای اجرایی و بخش خصوصی را در تحقق سیاستهای کلان صنعتی، معدنی و تجاری کشور تعیینکننده دانست.
به گفته وی، دبیرخانه دائمی اجلاس آمادگی دارد در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط، بهعنوان بازوی کارشناسی و اجرایی، در مسیر رشد تولید، توسعه صادرات، تسهیل تجارت و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
نخستین اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصاد تجاری، نقطه آغاز حرکتی منسجم برای تبدیل ایدههای راهبردی به اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد و تجارت کشور ارزیابی میشود و استمرار این مسیر از طریق دبیرخانه دائمی اجلاس در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است اجلاس بعدی در جزیره کیش و مسقط عمان برگزار خواهد شد.