ارائه خدمات بیمه ای و خدمات ویژه تجاری به فعالان صادرات با پلتفرم اکسپورت روم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، نخستین اجلاس بین‌المللی اندیشه اقتصاد تجاری، با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بیمه دی و با حضور ارکان تصمیم‌ساز، مدیران عالی‌رتبه و نهادهای کلیدی اقتصادی کشور، روز دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و با رونمایی از سازوکارهای عملیاتی در حوزه تسهیل تجارت و توسعه صادرات، گامی مؤثر در پیوند اندیشه راهبردی با اقدام اجرایی برداشت.

این اجلاس با مشارکت نمایندگان عالی‌مقام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی و همچنین اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک‌های تخصصی توسعه تعاون، گردشگری، تجارت، دی، و جمعی از نهادهای مؤثر اقتصادی کشور برگزار شد و به‌عنوان رویدادی راهبردی در زیست‌بوم تصمیم‌سازی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

در جریان این رویداد ملی، از خدمات «میز خدمت» دبیرخانه اجرایی و دائمی اجلاس بین‌المللی اندیشه اقتصاد تجاری و همچنین پلتفرم تخصصی Exportroom.ir به‌صورت رسمی رونمایی شد؛ ابتکاری عملیاتی که با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، پشتیبانی از تولید ملی، تقویت صادرات غیرنفتی و ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور طراحی و اجرا شده است.

این رونمایی با توجه و حمایت مسئولان محترم و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده محترم ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد و به‌عنوان گامی معنادار در مسیر هم‌افزایی میان ظرفیت‌های حاکمیتی و بخش خصوصی ارزیابی شد.

بر اساس این گزارش ،پلتفرم ملی Exportroom.ir با اتکاء به فعالیت کمیته تخصصی فناوری اطلاعات (IT)، مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش شبانه‌روزی مهندسان متعهد صنعت فناوری اطلاعات کشور طراحی و پیاده‌سازی شده و امروز به‌عنوان ابزاری هوشمند، قابل اتکا و عملیاتی در خدمت تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد.

در همین راستا، حسین ثمرقندی، دبیرکل دبیرخانه اجرایی و دائمی اجلاس بین‌المللی اندیشه اقتصاد تجاری با اشاره به اهداف این رویداد، بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های ایجادشده در اجلاس تأکید کرد و نقش تعامل ساختارمند میان وزارتخانه‌ها، نهادهای اجرایی و بخش خصوصی را در تحقق سیاست‌های کلان صنعتی، معدنی و تجاری کشور تعیین‌کننده دانست.

به گفته وی، دبیرخانه دائمی اجلاس آمادگی دارد در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی، در مسیر رشد تولید، توسعه صادرات، تسهیل تجارت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفای نقش کند.

نخستین اجلاس بین‌المللی اندیشه اقتصاد تجاری، نقطه آغاز حرکتی منسجم برای تبدیل ایده‌های راهبردی به اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد و تجارت کشور ارزیابی می‌شود و استمرار این مسیر از طریق دبیرخانه دائمی اجلاس در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است اجلاس بعدی در جزیره کیش و مسقط عمان برگزار خواهد شد.

