با رعایت این موارد رتبه اعتباری خود را بهبود ببخشید
به گزارش ایلنا: رتبه اعتباری، چیزی بیش از یک عدد است؛ در واقع، تصویری فشرده از میزان اعتبار مالی شما در نگاه بانکها، شرکتهای بیمه و حتی کارفرمایان است. عددی که میتواند مسیر دریافت وام، خرید خانه یا حتی استخدام را هموار یا دشوار کند. اگر تا امروز به آن توجه نکردهاید، وقت آن رسیده است.
در این گزارش، با نگاهی کاربردی و بر اساس منابع معتبر جهانی، بررسی میکنیم که چه عواملی بر رتبه اعتباری اثرگذارند و چگونه میتوان با چند عادت مالی ساده، امتیاز اعتباری را بهبود داد.