٧٠ همت پول نقد برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در بودجه ١۴٠۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد حسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز با اشاره به میزان بدهی به تامین اجتماعی اظهار داشت: اگر بخواهیم صادق باشیم، با این وضعیت تامین اجتماعی دیگر کشش ندارد و نیاز جدی به نقدینگی دارد از این رو در بودجه دیگر اوراقی برای تامین اجتماعی دیده نشد.

وی ادامه داد: کل بدهی دولت به تامین اجتماعی ١٧٠ همت است و با توجه به نیاز مبرم تامین اجتماعی به نقدینگی در بودجه ٧٠ همت برای تامین اجتماعی در نظر گرفته شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بنابراین این ٧٠ همت باید از میزان اوراق ٩۴٠ همت پیش بینی شده در بودجه ١۴٠۵ کاهش پیدا کند.

