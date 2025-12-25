معاون سازمان برنامه و بودجه:
٧٠ همت پول نقد برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در بودجه ١۴٠۵
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: کل بدهی دولت به تامین اجتماعی ١٧٠ همت است و با توجه به نیاز مبرم تامین اجتماعی به نقدینگی در بودجه ٧٠ همت برای تامین اجتماعی در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد حسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز با اشاره به میزان بدهی به تامین اجتماعی اظهار داشت: اگر بخواهیم صادق باشیم، با این وضعیت تامین اجتماعی دیگر کشش ندارد و نیاز جدی به نقدینگی دارد از این رو در بودجه دیگر اوراقی برای تامین اجتماعی دیده نشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بنابراین این ٧٠ همت باید از میزان اوراق ٩۴٠ همت پیش بینی شده در بودجه ١۴٠۵ کاهش پیدا کند.