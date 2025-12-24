رییس هیات مدیره گروه مالی مهرآیندگان:
اصالت ایرانی سرمایهای که هنوز به اقتصاد و صنعت ترجمه نشده است
رییس هیات مدیره گروه مالی مهرآیندگان ، با تأکید بر مفهوم «اصالت» در فرهنگ ایرانی گفت: اصالت، یکی از عمیقترین و در عین حال مغفولماندهترین سرمایههای ماست؛ سرمایهای که ریشه در هزاران سال تجربه تاریخی، فرهنگی و هنری ایران دارد، اما کمتر توانستهایم آن را به زبان اقتصاد و صنعت امروز ترجمه کنیم.
ایلنا، مراسم شب یلدای «مهان» با حضور مهدی عبوری مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف، حبیب خراسانی، رییس هیات مدیره گروه مالی مهرآیندگان و معاون شرکت سرمایهگذاری اهداف، محمدمهدی مؤمنزاده مدیرعامل گروه مالی مهرآیندگان و جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله علی نصیریان، عبدالجبار کاکایی و قطبالدین صادقی برگزار شد.
حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی گروه سرمایه گذاری اهداف و مشاور مدیرعامل این گروه در این مراسم با اشاره به جایگاه یلدا در فرهنگ ایرانی اظهار داشت: یلدا تنها یک آیین فصلی نیست، بلکه نماد تداوم معنا و وفاداری به ریشههاست. فرهنگی که قرنها پیش آموخته چگونه در دل تاریکی، چراغ روشنایی را زنده نگه دارد، امروز نیز میتواند الهامبخش زیست فردی، اجتماعی و سازمانی ما باشد.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف افزود: اگر به تاریخ فرهنگ و هنر ایران بنگریم، با مفهومی از اصالت مواجه میشویم که در ادبیات، معماری، موسیقی و هنرهای نمایشی ما حضوری پررنگ داشته است؛ از هندسه دقیق و معناگرای معماری ایرانی، از باغ ایرانی که پیوند طبیعت و تفکر است، تا شعر حافظ و فردوسی که اخلاق، هویت و جهانبینی ایرانی را قرنها زنده نگه داشتهاند.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه اصالت فرهنگی، صاحب تجربهای هزارانساله است، گفت: ما ملتی هستیم که در تاریخ خود، الگوهای پایداری، زیباییشناسی و معنا را بارها آزمودهایم؛ اما در دوره معاصر، کمتر توانستهایم این سرمایه اصیل را وارد سازوکارهای اقتصاد، صنعت و مدیریت مدرن کنیم. این گسست، یکی از چالشهای جدی توسعه در کشور ماست.
رییس هیات مدیره گروه مالی مهرآیندگان با اشاره به نقش هنرمندان در بازآفرینی این اصالت اظهار داشت: هنر همواره یکی از اصلیترین رسانههای انتقال هویت بوده است. استاد علی نصیریان در دههها فعالیت هنری خود، زیست و اخلاق ایرانی را نه بهصورت نوستالژیک، بلکه زنده و معاصر بازنمایی کرده است؛ چه در نقشهای نمایشی مبتنی بر فرهنگ عامه، چه در روایتهایی که انسان ایرانی را با تمام پیچیدگیهایش به تصویر کشیدهاند.
وی افزود: استاد قطبالدین صادقی نیز از جمله هنرمندانی است که با رجوع آگاهانه به متون کهن، اسطورهها و تاریخ ایران، توانسته است مفاهیم اصیل فرهنگی را در قالبی امروزی بازآفرینی کند. بازخوانی شخصیتهایی چون بهرام چوبینه یا روایتهای حماسی، تلاشی برای احیای ریشههایی است که همچنان ظرفیت معناآفرینی برای جامعه امروز دارند.
خراسانی در ادامه به نقش شعر و ادبیات در حفظ اصالت اشاره کرد و گفت: شعرهای عبدالجبار کاکایی نمونهای روشن از پیوند اصالت با زیست معاصر است. او مفاهیم اخلاق، تعهد، انسانیت و میهن را نه در قالب شعار، بلکه در زبانی ساده و صمیمی بازگو میکند. بهویژه در اشعاری که به موضوع ایثار و شهادت میپردازد، اصالت فرهنگی به تجربهای زنده و ملموس تبدیل میشود.
وی تأکید کرد: این هنرمندان، نه صرفاً تولیدکنندگان اثر هنری، بلکه بازآفرینان ریشههای فرهنگی ایراناند؛ ریشههایی که اگر درست شناخته و بهکار گرفته شوند، میتوانند الهامبخش مدیریت، اقتصاد و توسعه سازمانی نیز باشند.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به نقش فرهنگ در سرمایه انسانی گفت: هیچ سازمانی بدون هویت رشد نمیکند. اصالت، همان عنصری است که به نیروی انسانی معنا، تعلق و انگیزه میبخشد. سازمانی که ریشه در فرهنگ خود دارد، در برابر بحرانها تابآورتر و در نوآوری موفقتر خواهد بود.
خراسانی افزود: در گروه سرمایهگذاری اهداف و هلدینگها و زیرمجموعههای آن، از جمله مهرآیندگان، تلاش بر این است که توسعه اقتصادی با عمق فرهنگی همراه باشد؛ چراکه تجربه تاریخی ما نشان داده است توسعهای که از ریشه جدا شود، پایدار نخواهد ماند.
رییس هیات مدیره گروه مالی مهرآیندگان در پایان گفت: یلدا به ما یادآوری میکند که اصالت، امری بازگشتناپذیر به گذشته نیست، بلکه ظرفیتی زنده برای ساخت آینده است؛ ظرفیتی که اگر بهدرستی فهم و بازآفرینی شود، میتواند چراغ راه اقتصاد، صنعت و جامعه ما باشد.