هدیه دعوت از دوستان به بلو و بلوجونیور ۱۵۰ هزار تومان شد
دوستی گاهی در کوچکترین اشتراکگذاریها خودش را نشان میدهد؛ مثلاً وقتی یک تجربه دوستداشتنی را با نزدیکانمان در میان میگذاریم.
بلو حالا این اشتراکگذاری را ارزشمندتر کرده است: هر بار که یکی از دوستانتان را به بلو یا بلوجونیور دعوت کنید، هدیهای به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به حساب شما واریز میشود.
این جشنواره از ابتدای دی ۱۴۰۴ آغاز شده و تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. در این دوره، میتوانید با کد دعوت اختصاصی خود به صورت نامحدود دوستانتان را به بلو و بلوجونیور دعوت کنید. به این ترتیب، هر زمان که فردی با کد دعوت شما در اپلیکیشن بلو یا بلوجونیور حساب باز کند، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به حساب شما واریز خواهد شد البته تصمیم با شماست که این مبلغ را برای خود نگه دارید یا آن را به مسیر مهربانی بسپارید؛ چراکه این امکان وجود دارد تا هدیه دعوت خود را به یکی از مراکز یا فعالیتهای نیکوکاری در اپلیکیشن بلو اختصاص دهید.
اگر هنوز حساب بلو ندارید باز کردن حساب، آنلاین و رایگان است و کمتر از ۷ دقیقه زمان میبرد. برای ارسال کد دعوت به دوستانتان، پس از ساخت حساب و ورود به اپلیکیشن، به بخش «پروفایل» بروید و گزینه «دعوت از دوستان» را انتخاب کنید. کد اختصاصیتان را از آنجا دریافت کنید و برای دوستانتان بفرستید.
اگر تمایل دارید این مبلغ را به امور نیکوکاری هدایت کنید، در اپلیکیشن به بخش فروشگاه بروید، روی گزینه «دعوت دوستان» بزنید و در قسمت «واریز به»، یکی از موسسههای معتبر را انتخاب کنید. با این تنظیم، هدیههای بعدی به شکل مستقیم به حساب بخش انتخابی واریز میشود – فرصتی برای ترکیب اشتراکگذاری تجربه خوب و تاثیر مثبت اجتماعی. در این بخش تنوع زیادی برای نیکوکاری وجود دارد، از موسسههای نیکوکاری گرفته تا مشارکت در فعالیتهای مربوط به حفظ محیطزیست.
دعوت از دوستان به بلوجونیور یا بلو راهی است برای ساختن شبکهای از تجربههای مشترک که از یک آشنایی ساده شروع میشود و میتواند به ارتباطی ماندگار ختم شود.