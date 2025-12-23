مدیرعامل بیمه دی؛
بیمه، ابزار راهبردی کاهش ریسک و جهش صادرات در شرایط تحریم است
مدیرعامل بیمه دی با تأکید بر نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه صادرات کشور گفت: در شرایط پیچیده اقتصاد جهانی و تحریمها، بیمه دیگر یک هزینه جانبی نیست، بلکه ابزاری کلیدی برای کاهش ریسک، افزایش رقابتپذیری و تضمین پایداری صادرات به شمار میآید.
به گزارش ایلنا؛ مدیرعامل بیمه دی در نخستین اجلاس بینالمللی اندیشه اقتصاد تجاری که با شعار «صادرات؛ محور توسعه پایدار کشور» در مرکز همایشهای بینالمللی اتاق بازرگانی ایران و با حضور فعالان حوزه بازرگانی، تجار، صادرکنندگان و نمایندگان اتاقهای بازرگانی و تعاون برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بالای تجارت خارجی کشور اظهار کرد: آمارهای رسمی نشان میدهد در هشتماهه نخست امسال، صادرات غیرنفتی ایران به ۳۷ میلیارد دلار ک ۱۰۵ میلیون تن رسیده است که بیانگر توان تولید و تجارت کشور است، اما با اصلاح زیرساختها و مدیریت حرفهای ریسک، میتوان این ظرفیت را چند برابر کرد.
*تمرکز صادرات و افزایش هزینهها؛ چالش جدی تجارت خارجی*
وی با اشاره به چالشهای ساختاری صادرات کشور افزود: محدود شدن بیش از ۸۲ درصد صادرات ایران به تنها هفت مقصد، خامفروشی و صادرات مجدد کالاهای ایرانی با برند کشورهای دیگر، منجر به افزایش تا ۲۰ درصدی هزینههای صادرات و افزایش ریسک تجارت مستقیم شده است؛ موضوعی که ضرورت بهرهگیری از ابزارهای حرفهای مدیریت ریسک را دوچندان میکند.
*سه ریسک اصلی صادرات و نقش بیمه در پوشش آن*
مدیرعامل بیمه دی ریسکهای اصلی پیشروی صادرکنندگان را شامل ریسک اعتباری، ریسکهای سیاسی و نوسانات ارزی دانست و تصریح کرد: صنعت بیمه میتواند با ارائه بیمهنامههای باربری جامع، پوشش ریسکهای سیاسی در بازارهای پرخطر و بیمههای اعتباری صادراتی، پشتوانهای مطمئن برای فعالان اقتصادی باشد و همزمان اعتبار تجاری صادرکنندگان را در تعامل با بانکها و شرکای خارجی افزایش دهد.
*توانمندی بیمه دی در پذیرش ریسکهای صادراتی*
وی با تشریح جایگاه بیمه دی در صنعت بیمه کشور گفت: بیمه دی با سهم بیش از ۱۳ درصدی از بازار بیمه کشور، رشد ۹۵ درصدی فروش در هشتماهه امسال و توانگری مالی سطح یک، از ظرفیت بالایی برای پذیرش ریسکهای پیچیده صادراتی برخوردار است و امروز بیمهگر بیش از یکونیم میلیون نفر از خانواده بزرگ حملونقل جادهای کشور محسوب میشود.
*بیمه بدون مرز؛ راهکار بومی در شرایط تحریم*
مدیرعامل بیمه دی با اشاره به ساختار سهامداری این شرکت و تعلق آن به خانوادههای معظم شهدا و جانبازان تأکید کرد: بیمه دی آمادگی دارد با همکاری نهادی و تطبیق اسناد و مقررات متناسب با شرایط تحریم، بهعنوان یک «بیمه بدون مرز» عمل کرده و خلأ ناشی از عدم دسترسی به کلوپهای بینالمللی بیمهای را پوشش دهد؛ رویکردی که میتواند ۵ تا ۲۰ درصد از هزینههای لجستیکی صادرات را کاهش دهد.
*بیمه؛ زیرساخت پنهان رقابتپذیری صادرات*
وی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: در جهانی که حجم تجارت از ۳۰ هزار میلیارد دلار فراتر رفته، بیمه یک ابزار راهبردی برای رقابتپذیری است. بیمه دی آماده است با پوشش ریسکهای اعتباری، ارزی، حملونقل و سیاسی، در کنار صادرکنندگان ایرانی قرار گیرد و با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی بهای تمامشده کالاهای صادراتی، زمینه حضور پرقدرت محصولات ایرانی با برند ملی در بازارهای جهانی را فراهم سازد.
*رونمایی از خدمات و کد مارکتینگ بیمهای ویژه تجار و صادرکنندگان شاهد و ایثارگر*
در پایان این همایش، با حضور مقامات حاضر ، از خدمات ویژه و کد مارکتینگ بیمهای اختصاصی تجار و صادرکنندگان شاهد و ایثارگر رونمایی کرد. این اقدام در کنار ارائه نرخهای ترجیحی در برخی رشتهها بهویژه بیمه باربری، اولویت در پرداخت خسارت، تشکیل کارگروه مشترک بیمه و تجارت خارجی، توسعه بیمههای اعتباری میانمدت با قابلیت وثیقهگذاری و پیگیری پوشش ریسک تأخیر در تأدیه ناشی از بلوکه شدن منابع، در راستای حمایت هدفمند از جامعه ایثارگری فعال در حوزه صادرات انجام شده است.