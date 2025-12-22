صدای شما مسیر ما را روشن می کند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف سنجش میزان رضایت مشتریان و ارتقای کیفیت خدمات بانکی کشور، نظرسنجی سراسری تجربه مشتریان بانکی را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا: بانک ایران زمین نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، از تمامی مشتریان دعوت میکند تا در نظرسنجی تجربه مشتریان بانکی شرکت کنند.
ثبت دیدگاههای شما به بانک کمک میکند تا خدمات خود را بهبود بخشیده و تجربهای بهتر برای همه مشتریان فراهم کند.
از همراهی و نظرات ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم.
مهلت شرکت در نظرسنجی: ۱۵ دیماه ۱۴۰۴