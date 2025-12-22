خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدای شما مسیر ما را روشن می کند

صدای شما مسیر ما را روشن می کند
کد خبر : 1731421
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف سنجش میزان رضایت مشتریان و ارتقای کیفیت خدمات بانکی کشور، نظرسنجی سراسری تجربه مشتریان بانکی را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا: بانک ایران زمین نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، از تمامی مشتریان دعوت می‌کند تا در نظرسنجی تجربه مشتریان بانکی شرکت کنند.

ثبت دیدگاه‌های شما به بانک کمک می‌کند تا خدمات خود را بهبود بخشیده و تجربه‌ای بهتر برای همه مشتریان فراهم کند.

از همراهی و نظرات ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم.

مهلت شرکت در نظرسنجی: ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن