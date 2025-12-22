آگهی مزایده شماره1404/02/پ

به گزارش ایلنا: متقاضیان جهت دریافت "اسناد شرکت در مزایده" می توانند از تاریخ 6 الی 7 دی ماه به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش نیک رای، پلاک 1 طبقه 3 اداره تدارکات و خدمات مراجعه نمایند و همچنین جهت بازدید اموال از تاریخ 8 الی 9 دی ماه به آدرس: جاجرود، شهرک صنعتی کمرد، صنعت غربی، کوی موسوی، پلاک 61 مراجعه فرمایند.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس اینترنتی WWW.IZBANK.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 24750-021 داخلی 4131 تماس حاصل نمایند.

انتهای پیام/