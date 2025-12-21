سرمقاله: بانکداری شخصی سازی شده با کمک داده و هوش مصنوعی

به گزارش ایلنا: هـوش مصنوعـی و تحلیـل داده هـا در قلـب تحـول بانکـداری شخصی سـازی شـده قـرار دارنـد. مزایـای بانکـداری شخصی سازی شـده چیـزی فراتـر از افزایـش رضایـت مشـتریان اسـت. ایـن رویکـرد نویـن بـه طـور همزمـان باعـث رشـد درآمـد، تقویـت وفاداری مشـتریان و ارتقـای سـطح سـواد مالـی مشـتریان نیـز می شـود؛ علاوه بـر ایـن، بـا توجـه بـه نیازهـای مالـی منحصربه فـرد هـر فـرد، شخصی سـازی خدمـات بانکـی حس ارزشـمندی و اعتمـاد را در مشـتریان تقویت می کند و به ایجاد روابط عمیق تر با بنگاه های مالی منجر می شـود.

حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در غرفه بانک ایران زمین در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران.

مدیر امور شعب در جمع مدیران شعب کشور: محور توسعه بانک ایران زمین، مشتری مداری و تقویت سرمایه انسانی است.

مسابقه به توان دوستی با هدایای نقدی متنوع در حال برگزاری است.

رشد چشمگیر کانال های بانکداری مدرن بانک ایران زمین در شش ماه نخست سال.

رادیو آوای ایران زمین، صدای صمیمی و اختصاصی بانک ایران زمین: پادکست های مهر و آبان را بشنوید.

دریافت نسخه IOS همراه بانک ایران زمین بدون محدودیت.

گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است. شما می‌توانید در این شماره از نشریه دیجیتال بانک ایران زمین در کنار مطالب، محتوای صوتی و تصویری را با کلیک بر روی لینک های مندرج در صفحات و همینطور فایل های صوتی و تصویری مشاهده کنید و بشنوید.

برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/