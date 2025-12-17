به گزارش ایلنا: تا همین یک دهه پیش، رابطه‌ی میان بانک‌ها و استارتاپ‌های فین‌تک چیزی شبیه به رقابتی خاموش بود؛ دنیای رسمی و مقررات‌زده‌ی بانک‌ها در برابر دنیای سریع، نوآور و دیجیتال فین‌تک‌ها. اما امروز، این تقابل به تدریج رنگ همکاری به خود گرفته است.

فین‌تک‌ها با سرعت و نوآوری‌شان، و بانک‌ها با اعتماد و زیرساختشان، در حال بازتعریف مرزهای صنعت مالی‌اند. در این گزارش بررسی می‌کنیم چگونه این دو بازیگر از رقابت به هم‌زیستی رسیده‌اند، چه سناریوهایی پیش رویشان است و آینده‌ی بانکداری در جهان داده‌محور چگونه رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/