فینتکها و بانکها: رقیب یا شریک؟ بررسی روابط و سناریوهای آینده
به گزارش ایلنا: تا همین یک دهه پیش، رابطهی میان بانکها و استارتاپهای فینتک چیزی شبیه به رقابتی خاموش بود؛ دنیای رسمی و مقرراتزدهی بانکها در برابر دنیای سریع، نوآور و دیجیتال فینتکها. اما امروز، این تقابل به تدریج رنگ همکاری به خود گرفته است.
فینتکها با سرعت و نوآوریشان، و بانکها با اعتماد و زیرساختشان، در حال بازتعریف مرزهای صنعت مالیاند. در این گزارش بررسی میکنیم چگونه این دو بازیگر از رقابت به همزیستی رسیدهاند، چه سناریوهایی پیش رویشان است و آیندهی بانکداری در جهان دادهمحور چگونه رقم خواهد خورد.