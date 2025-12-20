تندیس روایت مهان به علی نصیریان اهدا شد

به گزارش روابط عمومی اهداف، روایت مهان روایت نوینی از بنگاهداری و فرهنگ سازمانی است که تئوری های مالی، سازمانی و اقتصادی را در کنار ارزش های فرهنگی کشور برای داشتن یک بنگاه تراز در کنار یکدیگر قرار داده است.

گروه توسعه مالی مهرآیندگان که با نماد ومهان در بازار سرمایه فعالیت می کند و در سال های اخیر ناشر برتر بازار سرمایه کشور بوده است این روایت را تدوین کرده و در جهت نهادینه نمودن آن در تلاش است. در آیین یلدای مهان سال جاری فصل دوم روایت مهان با موضوع اصالت در سازمان رونمایی گردید.

در این مراسم با حضور مدیران شرکت سرمایه گذاری اهداف، شرکت مهرآیندگان و اساتید برجسته فرهنگ، ادبیات و هنر، از جمله دکتر قطب الدین صادقی و استاد عبدالجبار کاکایی، تندیس روایت مهان به استاد علی نصیریان یکی از نمادهای اصالت در هنر ایران اهدا شد.

