بلوبانک در اطلاعیه ای اعلام کرد:
به گزارش ایلنا، بلوبانک سامان در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که کلیه روشهای انتقال وجه بین بانکی، شامل سامانههای پایا و ساتنا، مطابق روال گذشته و با رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در حال پردازش و انجام است. این بانک تأکید کرده است که تمامی تراکنشها به روال معمول انجام میشوند و خدمات بانکی بدون اختلال در دسترس مشتریان قرار دارد.
این بانک دیجیتال همچنین در پایان از اعتماد و همراهی کاربران خود قدردانی کرده است.