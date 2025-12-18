به گزارش ایلنا، بلوبانک سامان در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که کلیه روش‌های انتقال وجه بین بانکی، شامل سامانه‌های پایا و ساتنا، مطابق روال گذشته و با رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در حال پردازش و انجام است. این بانک تأکید کرده است که تمامی تراکنش‌ها به روال معمول انجام می‌شوند و خدمات بانکی بدون اختلال در دسترس مشتریان قرار دارد.

این بانک دیجیتال همچنین در پایان از اعتماد و همراهی کاربران خود قدردانی کرده است.

