ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ متقاضیان گرامی می توانند از روز سه شنبه ۲۵ آذر تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.



مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.

همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.

