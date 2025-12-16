هر کسب‌وکاری به‌واسطه‌ تصمیم‌ها، رفتارها و گستره‌ ارتباطی‌اش بر جامعه، فرهنگ و کیفیت زندگی اطراف خود اثر می‌گذارد. همین اثرگذاری، ضرورت توجه به «مسئولیت اجتماعی» را برای سازمان‌ها پررنگ‌تر می‌کند. بنابراین مسئولیت اجتماعی برای هر سازمان، مسیری است که به نتایج مثبت‌ و پایدار ختم می‌شود. بلوبانک سامان نیز به‌عنوان یک عضو فعال و مسئولیت‌پذیر جامعه، در تلاش است تا رسالتش فراتر از ارائه خدمات بانکی تعریف کرده و با این نگاه، مسئولیت اجتماعی خود را نه به‌عنوان یک فعالیت جانبی، بلکه به‌عنوان بخشی از رویکرد خود در تعامل با جامعه تعریف کند.

چرا مسئولیت اجتماعی برای سازمان‌ها اهمیت دارد؟

سازمان‌ها بخشی از یک اکوسیستم زنده هستند؛ اکوسیستمی متشکل از افراد، خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. فعالیت هر شرکت، خواه ناخواه بر این اکوسیستم اثر می‌گذارد؛ از شکل‌دهی به الگوهای مصرف گرفته تا تأثیر بر امید، انگیزه و فرصت‌های پیش‌روی افراد. مسئولیت اجتماعی، تلاشی آگاهانه برای پذیرش این نقش و پاسخ‌دادن به آن است.

در چنین نگاهی، مسئولیت اجتماعی به معنای «بازگرداندن ارزش» به جامعه‌ای است که امکان رشد و فعالیت را فراهم کرده است. بلو نیز با همین رویکرد، تلاش کرده است اقداماتی را طراحی و اجرا کند که بر توانمندسازی، مشارکت و ایجاد فرصت‌های برابر تمرکز دارند؛ اقداماتی که اثر آن‌ها صرفاً کوتاه‌مدت نیست و می‌تواند در بلندمدت به تقویت سرمایه‌های‌ اجتماعی کمک کند.

مشارکت اجتماعی؛ انتخابی آگاهانه از سوی کاربران

یکی از اولین اقدامات بلوبانک سامان در حوزه مسئولیت اجتماعی، امکانی است که در بخش «دعوت دوستان» اپلیکیشن بلو و بلوجونیور وجود دارد. در این فرآیند، هر فردی با دعوت از دوستان خود به بلو، ۵۰ هزار تومان هدیه نقدی دریافت می‌کند اما گزینه‌ای برای کمک به خیریه یا دسته‌بندی‌های نیکوکاری نیز وجود دارد که به کاربر اجازه می‌دهد این مبلغ را به خیریه‌ای که خود انتخاب می‌کند، اختصاص دهد یا آن را در دسته‌بندی مشخص شده ارسال کند تا بلو در آن حوزه مشخص اقدامات نیکوکارانه‌ای را تدارک ببیند.

اهمیت این اقدام، در معنایی است که پشت آن قرار دارد. بلو در این مدل، به‌جای تعریف یک سازوکار یک‌طرفه برای نیکوکاری، امکان مشارکت را به کاربران می‌سپارد و آن‌ها را به بخشی از این مسیر تبدیل می‌کند. این رویکرد، مسئولیت اجتماعی را از یک اقدام سازمانی صرف، به یک تجربه‌ جمعی تبدیل می‌کند؛ تجربه‌ای که در آن، هر کاربر می‌تواند با یک قدم کوچک در ایجاد یک کار بزرگ سهیم باشد. چنین مشارکتی، حس تعلق و همدلی اجتماعی را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که تغییر، می‌تواند از تصمیم‌های کوچک روزمره آغاز شود.

ورزش؛ بستری برای توانمندسازی و رشد فردی

بلو در ادامه‌ مسیر خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، به‌طور کلی به حوزه ورزش نیز ورود کرده است. ورزش، فراتر از رقابت و نتیجه، بستری برای یادگیری مهارت‌های زندگی است؛ مهارت‌هایی مانند پشتکار، نظم، کار تیمی، تاب‌آوری و اعتمادبه‌نفس. حمایت از فعالیت‌های ورزشی، در همین چارچوب برای بلو معنا پیدا می‌کند و تلاش می‌کند تا در کنار افرادی باشد که در این مسیر گام برمی‌دارند.

ورود بلو به حوزه ورزش، با هدف حمایت از استعدادها و ایجاد فرصت برای دیده‌شدن توانایی‌ها انجام شده است. این نگاه، بر این باور استوار است که بسیاری از استعدادها، تنها به دلیل نبود حمایت یا فرصت، امکان شکوفایی پیدا نمی‌کنند. مسئولیت اجتماعی در این حوزه، تلاشی است برای هموار کردن مسیر رشد و کمک به ساختن آینده‌ای دوست‌داشتنی برای نوجوانان و جوانان بااستعداد.

فرهنگ و هنر؛ تقویت پیوندهای اجتماعی

یکی دیگر از حوزه‌هایی که بلو در چارچوب مسئولیت اجتماعی به آن توجه کرده، فرهنگ و هنر است. بلو تاکنون در چندین رویداد فرهنگی و هنری به‌عنوان حامی حضور داشته است؛ حمایت در حوزه فرهنگ و هنر با این باور شکل گرفته که این حوزه، نقش مهمی در حفظ هویت جمعی و تقویت ریشه‌های اجتماعی دارند.

حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری، به ایجاد فضاهایی کمک می‌کند که افراد بتوانند تجربه‌ای مشترک داشته باشند، روایت‌های تازه بشنوند و ارتباط عمیق‌ و سازنده با یکدیگر برقرار کنند. این فضاها، بخشی از زیربنای توسعه‌ اجتماعی هستند و توجه به آن‌ها، سرمایه‌گذاری بر کیفیت زندگی و سرمایه‌ فرهنگی جامعه محسوب می‌شود.

آموزش مالی؛ نگاهی بلندمدت به آینده

بلو با معرفی بلوجونیور به عنوان بانک مخصوص ۷ تا ۱۸ساله‌ها، در تلاش است تا با ارائه محصولات کاربردی، اهمیت آموزش مالی به کودکان و نوجوانان را برای والدین پررنگ‌تر کند و در راستای آموزش فرزندان در حوزه مالی در کنار خانواده‌ها باشد. علاوه‌بر ارائه محصولات کاربردی در حوزه تجربه امور مالی برای فرزندان، بلو سعی کرده تا در راستای امور تربیتی در حوزه مالی نیز در کنار خانواده‌ها باشد؛ پادکست «از اول» یکی از این نمونه‌هاست. محتوایی که با هدف کمک به تربیت آگاهانه‌تر فرزندان و شکل‌گیری نگاه سالم‌تر به مفاهیم مالی تولید شده است.

این رویکرد، بر این اصل تأکید دارد که آموزش مالی، زیربنای تصمیم‌گیری مسئولانه در آینده است. آشنایی زودهنگام با مفاهیم مالی می‌تواند به شکل‌گیری نسلی کمک کند که با آگاهی بیشتر، استقلال فکری بالاتر و مسئولیت‌پذیری اجتماعی قوی‌تر وارد جامعه می‌شود.

مسئولیتی که ادامه دارد

اقدامات بلو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، مجموعه‌ای از تلاش‌های پیوسته در حوزه‌های مختلف است؛ از مشارکت اجتماعی و ورزش گرفته تا فرهنگ، هنر و آموزش مالی. این اقدامات، با محوریت توانمندسازی و ایجاد فرصت طراحی شده‌اند و تلاش می‌کنند اثر مثبتی بر اکوسیستمی بگذارند که بلو نیز بخشی از آن است. مسئولیت اجتماعی برای بلو، مسیری ادامه‌دار است؛ راهی که با همراهی کاربران و جامعه، معنا و عمق بیشتری پیدا می‌کند.

