به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ عباس زاهدی رئیس شعبه شیراز از کارخانه معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد فارس و بخش‌های مختلف معدن این مجموعه بازدید کرد. در این بازدید، روند تولید، خط فرآوری و ظرفیت‌های معدنی شرکت توسط مدیران مجموعه تشریح شد.

در ادامه این نشست، زاهدی با معرفی طرح الماسان به‌عنوان ابزار جامع بانک توسعه صادرات ایران به تشریح روش‌های جدید تأمین مالی بانک پرداخت و گفت: از روش های جدید تامین مالی که بانک توسعه صادرات ایران در اختیار مشتریان قرار می دهد می توان به اوراق گام، سفته الکترونیک و سایر خدمات تخصصی اشاره کرد.

وی افزود: بانک توسعه صادرات ایران بر نقش این طرح در سرعت‌بخشی به فرآیندهای تأمین مالی، تقویت تعامل دوسویه بانک و بنگاه‌ها و کاهش نرخ مؤثر تسهیلات برای مشتریان و تولیدکنندگان تأکید دارد و طرح الماسان مدلی کارآمد در حمایت از شرکت‌های تولیدی صادرات‌محور است.

مدیران کارخانه نیز ضمن قدردانی از حضور هیأت اعزامی بانک توسعه صادرات ایران در محل کارخانه، از طرح الماسان استقبال کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های مشترک اعلام کرد.

پس از این جلسه، رئیس شعبه شیراز و همراهان وی از معادن و خطوط مختلف تولیدی شرکت بازدید کرده و از نزدیک با فرآیند اکتشاف، استخراج و استحصال محصولات معدنی آشنا شدند.

شایان ذکر است شرکت تولیدی، معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد به‌عنوان بزرگ‌ترین معدن فلزی زیرزمینی کشور در منطقه محروم دهرم واقع شده و در حوزه تولید کنسانتره سرب و روی فعالیت می‌کند.

