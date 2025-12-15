وصول یک همت از مطالبات بیمه ملت از صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه
با پیگیریها و مساعدتهای انجام شده، مبلغ یک همت (یک هزار میلیارد تومان) از مطالبات بیمه ملت از صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سالجاری وصول شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، با پیگیری مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره این شرکت و همچنین مساعدت و همراهی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مبلغ یک هزار میلیارد تومان از مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سالجاری وصول شده و صرف پرداخت مطالبات میشود.
بیش از نیمی از این مبلغ به پرداخت مطالبات و اسناد بازنشستگان گرامی بر اساس تاریخ تایید حواله های درمانی و اولویت تاریخ تحویل مدارک اختصاص یافته و مابقی نیز برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ملت هزینه میشود. این فرآیند طی چند روز آینده تکمیل خواهد شد.
شایان ذکر است که با واریز باقیمانده مطالبات، این امکان برای بیمه ملت فراهم میشود تا پرداختهای مربوط به بازنشستگان و مراکز درمانی طرف قرارداد با سرعت بیشتری انجام شود. واریز بخش قابل توجهی از مطالبات در آذرماه نیز نشاندهنده تلاش و پیگیری مستمر صندوق بازنشستگی برای تحقق این هدف است.