وصول یک همت از مطالبات بیمه ملت از صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بیمه ملت، با پیگیری مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت و همچنین مساعدت و همراهی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مبلغ یک هزار میلیارد تومان از مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال‌جاری وصول شده و صرف پرداخت مطالبات می‌شود.