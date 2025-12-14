خدمات بانکی برای کسبوکارهای کوچک؛ تغییر پارادایم بانکداری
به گزارش ایلنا:تا چند سال پیش، بانکها بیشتر به عنوان نهادهایی بوروکراتیک شناخته میشدند که خدمات استاندارد و کندی ارائه میدادند. اما با ظهور فینتکها و تحول دیجیتال، معادله تغییر کرده است.
امروزه، بانکداری برای کسبوکارهای کوچک دیگر به معنای صفهای طولانی و فرمهای پیچیده نیست، بلکه شامل اپلیکیشنهای سریع، خدمات مالی هوشمند و تحلیل داده در لحظه است. در این گزارش، بررسی میکنیم چگونه بانکها با تغییر پارادایم خود، از واسطههای مالی سنتی به شریک رشد کسبوکارهای کوچک تبدیل میشوند.