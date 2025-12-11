دیجیتالی شدن کامل ارزیابی خسارت در بخش درمان و خودرو گام مهم بیمه دی در مسیر خدمت به مردم

به گزارش ایلنا، هادی عبداللهی، مدیرعامل شرکت بیمه دی، در مراسمی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تأکید کرد: توفیقات بیمه دی در کسب رکوردهای تاریخی در شرکت بیمه دی و صنعت بیمه، حاصل دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا و حمایت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

مراسم بزرگداشت ولادت حضرت صدیقه کبری (س) و رونمایی از سه خدمت جدید بیمه‌گری دیجیتال در شرکت بیمه دی با حضور مهندس اوحدی، معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونان بنیاد، بیمه مرکزی و جمعی از مدیران و کارکنان بیمه دی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

در این مراسم، هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، از آنان به عنوان «نور چشمان جامعه» یاد کرد و افزود: افتخار بزرگ ما در بیمه دی، خدمتگزاری به خانواده‌هایی است که عزت و عظمت ایران و ایرانی مرهون ایثار و شهادت آن‌هاست. هر گامی که برمی‌داریم، با برکت دعای همین عزیزان است.

وی با اشاره به دستاوردهای بیمه دی در سال جاری گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، بیمه دی موفق شد هم در حوزه بیمه‌گری و هم در صنعت بیمه کشور، رکوردهای تاریخی به ثبت برساند. طی سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون خسارت در کمترین زمان ممکن پرداخت شد که نشان از پایبندی ما به وعده خدمت سریع و دقیق به خانواده‌های ایثارگران دارد.

مدیرعامل بیمه دی در ادامه افزود: «در راستای تحقق تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات، سه خدمت بیمه‌گری جدید آماده بهره‌برداری شده که با دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا و به دست جناب آقای مهندس اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رسماً آغاز به کار خواهند کرد.

عبداللهی از دیجیتالی شدن کامل ارزیابی خسارت در بخش درمان خبر داد و گفت: از این پس فرایند ارزیابی خسارت در بخش‌های ویزیت، دارو، مراکز تشخیصی و بیمارستانی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود تا زمان پرداخت خسارت به حداقل برسد ، با وجود عملیاتی شدن بخش زیادی از این خدمت از امروز برای مردم شریف برای بهره گیری از خدمات، روند تکمیلی آن تا سه ماه دیگر اجرا می شود، این موفقیت بیمه دی را به نخستین شرکت صنعت بیمه کشور در حوزه هوشمندسازی خدمات درمانی تبدیل خواهد کرد.

وی افزود : از امروز سامانه ارزیابی خسارت خودرو و خرید بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان نیز در سوپر اپلیکیشن دی دار در دسترس همه هموطنان است، سوپر اپلیکیشنی که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار کاربر فعال دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری کارکنان شرکت و خانواده‌های آنان اظهار داشت: امروز هر موفقیتی که بیمه دی کسب کرده، از برکت نفس گرم و دعای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است. امیدواریم بتوانیم با تلاش بیشتر، پاسخ‌گوی اعتماد و محبت این قشر معزز باشیم.

گفتنی است در این مراسم که همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن و مادر بود از همسران و مادران خانواده های ۴۰ شهید گرانقدر جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.

