حاجیبابایی:
مادران و همسران شهدا قله صلابت ایران هستند / خدمات بیمه دی به ایثارگران توفیق الهی و شایسته قدردانی است
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تقدیر از مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه که به همت بیمه دی برگزار شد، با قدردانی از عملکرد این شرکت در خدمترسانی به جامعه ایثارگری، خدمات بیمه دی را «توفیق الهی و ثمره دعای خیر خانوادههای معظم شهدا» دانست و تأکید کرد: مادران و همسران شهدا نماد عظمت و صلابت ملت ایران هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بیمه دی؛ مراسم تقدیر از مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران بنیاد شهید و بیمه دی و خانوادههای معظم شهدا در سالن قلم مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
در ابتدای سخنان خود، حاجیبابایی با تقدیر از خدمات بیمه دی در حمایت از جامعه ایثارگری اظهار کرد: خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا توفیق الهی است و کارکنان بیمه دی و همه افرادی که در این مسیر تلاش میکنند از برکات این توفیق بهرهمندند. بدون تردید دعای خیر خانوادههای شهدا، بیمه دی را در کسب موفقیتهای ارزشمندش همراهی کرده است.
وی افزود: اقدامات بیمه دی در حمایت از خانوادههای ایثارگران شایسته تقدیر است و استمرار این رویکرد، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت خواهد کرد.
*مادران و همسران شهدا؛ نماد عظمت، عشق و صلابت ملت ایران*
حاجیبابایی با گرامیداشت مقام شهیدان اسلام و شهیدان اقتدار، مادران و همسران شهدا را «نماد بزرگی و عظمت ملت ایران» دانست و گفت: این برنامه تکاندهنده یادآور هزینه سنگینی است که ملت ایران برای حفظ عزت، امنیت و ارزشهای خود پرداخته است.
وی با اشاره به تجربه حضور در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: اگر جنگ هشت ساله نشانه بزرگی ملت ایران بود، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که قامت مردم ایران از هر زمانی بلندتر است. در آن روزها همه اقشارحتی کسانی که پیشتر دیدگاه دیگری داشتن نیز بهصورت یکپارچه پای ایران و شهدا ایستادند.
*شهادت؛ انتخاب الهی برای خانوادههایی با ظرفیت معنوی والا*
نماینده مردم همدان در مجلس، با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، شهادت را نتیجه ظرفیت بالای خانوادهها و انتخابی الهی دانست و تصریح کرد:
«همه شهدا ریشه در پاکی و معنویت دارند و به این درجه رسیدهاند. حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی همه عالم است و مقام مادر، بلندترین قله محبت، صداقت، عشق، استحکام و تربیت به شمار میرود.