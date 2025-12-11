خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی‌بابایی:

مادران و همسران شهدا قله صلابت ایران‌ هستند / خدمات بیمه دی به ایثارگران توفیق الهی و شایسته قدردانی است

مادران و همسران شهدا قله صلابت ایران‌ هستند / خدمات بیمه دی به ایثارگران توفیق الهی و شایسته قدردانی است
کد خبر : 1726257
لینک کوتاه کپی شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تقدیر از مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه که به همت بیمه دی برگزار شد، با قدردانی از عملکرد این شرکت در خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری، خدمات بیمه دی را «توفیق الهی و ثمره دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا» دانست و تأکید کرد: مادران و همسران شهدا نماد عظمت و صلابت ملت ایران هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه دی؛ مراسم تقدیر از مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران بنیاد شهید و بیمه دی و خانواده‌های معظم شهدا در سالن قلم مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

در ابتدای سخنان خود، حاجی‌بابایی با تقدیر از خدمات بیمه دی در حمایت از جامعه ایثارگری اظهار کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا توفیق الهی است و کارکنان بیمه دی و همه افرادی که در این مسیر تلاش می‌کنند از برکات این توفیق بهره‌مندند. بدون تردید دعای خیر خانواده‌های شهدا، بیمه دی را در کسب موفقیت‌های ارزشمندش همراهی کرده است.

وی افزود: اقدامات بیمه دی در حمایت از خانواده‌های ایثارگران شایسته تقدیر است و استمرار این رویکرد، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت خواهد کرد.

*مادران و همسران شهدا؛ نماد عظمت، عشق و صلابت ملت ایران*

حاجی‌بابایی با گرامیداشت مقام شهیدان اسلام و شهیدان اقتدار، مادران و همسران شهدا را «نماد بزرگی و عظمت ملت ایران» دانست و گفت: این برنامه تکان‌دهنده یادآور هزینه سنگینی است که ملت ایران برای حفظ عزت، امنیت و ارزش‌های خود پرداخته است.

وی با اشاره به تجربه حضور در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: اگر جنگ هشت ساله نشانه بزرگی ملت ایران بود، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که قامت مردم ایران از هر زمانی بلندتر است. در آن روزها همه اقشارحتی کسانی که پیش‌تر دیدگاه دیگری داشتن نیز به‌صورت یکپارچه پای ایران و شهدا ایستادند.

*شهادت؛ انتخاب الهی برای خانواده‌هایی با ظرفیت معنوی والا*

نماینده مردم همدان در مجلس، با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، شهادت را نتیجه ظرفیت بالای خانواده‌ها و انتخابی الهی دانست و تصریح کرد:

«همه شهدا ریشه در پاکی و معنویت دارند و به این درجه رسیده‌اند. حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی همه عالم است و مقام مادر، بلندترین قله محبت، صداقت، عشق، استحکام و تربیت به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری